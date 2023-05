Serviço itinerante

Caravana do Cuidar atende moradores da comunidade do Aratu, em Mangabeira 8

11/05/2023 | 13:00 | 51

A Caravana do Cuidar, serviço itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), chega ao bairro Mangabeira 8, nesta sexta-feira (12), para atender os moradores da comunidade do Aratu. A roda de serviço estará disponível das 8h às 12h, na Av. Brasil. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita.

No atendimento socioassistencial, os moradores poderão se cadastrar no CadÚnico, que dá acesso aos benefícios sociais, como o Bolsa Família; assim como no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), que atende a sua região; e no Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos. Além das oportunidades no mercado de trabalho como Jovem Aprendiz, por meio do Programa Acessuas Trabalho; e encaminhamentos para vagas de emprego ofertadas em parceria com o Sine-JP, por meio do ‘Eu Posso’.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial; teste rápido de glicemia; vacinação; atendimento médico, com encaminhamento para exames; atendimentos de auriculoterapia; além da equipe do Odontomóvel, que realiza atendimento odontológico. Além da presença do Hemocentro da Paraíba, que se coloca à disposição para informar as pessoas sobre as doações de sangue e medula óssea, além de disponibilizar o transporte para quem quiser realizar a doação no mesmo dia.

Os moradores também poderão participar da aula de dança temática dos anos 70, promovida pelo professor Klei e pela professora Kátia, integrantes do grupo Mães do Aratu. Durante o evento, haverá distribuição de pipoca, algodão doce, e mudas de plantas, disponibilizadas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam).