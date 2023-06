Publicação no Diário Oficial

Prefeitura divulga resultado preliminar da primeira fase da eleição para conselheiros tutelares

12/06/2023 | 15:57 | 1

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), divulgou a lista com o resultado preliminar da primeira fase das eleições para conselheiros tutelares (2024-2027). A lista completa dos nomes pode ser acessada no Diário Oficial do Município. O prazo para que os candidatos que não foram aprovados para a próxima fase entrem com recurso junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) iniciou nesta segunda-feira (12) e segue até a próxima sexta-feira (16).

Os candidatos que foram indeferidos nesta primeira etapa devem realizar a contestação do resultado pelo email: [email protected] ou por meio do 1doc, no portal da Prefeitura de João Pessoa. A divulgação dos resultados desses recursos está prevista para o dia 27 de junho. Qualquer dúvida ainda pode ser esclarecida por meio do telefone 3218-9845.

A próxima etapa, de acordo com o calendário divulgado no edital, é a divulgação do local da prova, no dia 12 de julho, com a prova prevista para o dia 30 do mesmo mês. Os candidatos terão que responder 50 questões objetivas de múltipla escolha, sendo uma discursiva de estudo de caso, visando à capacitação do cargo. O candidato que não comparecer à prova estará automaticamente eliminado do pleito.

Processo eleitoral – O processo de escolha dos conselheiros tutelares deve acontecer no dia 01 de outubro, das 08h às 17h. As urnas serão fixadas nas escolas municipais e os eleitores terão que levar um documento com foto, assim como nas eleições convencionais, com direito a votar em um único candidato pertencente a uma das 07 regiões. Em seguida, são escolhidos 05 conselheiros tutelares por regiões e 05 suplentes, totalizando 70 representantes eleitos.