ASSISTIR Aparecidense x São Bernardo AO VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2024, HOJE (13/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Aparecidense enfrenta São Bernardo ao vivo na Série C do Brasileirão: Onde assistir, escalação e mais

Nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, Aparecidense e São Bernardo se enfrentam no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view e em https://mauaagora.com.br.

O confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando pontos importantes na tabela. A Aparecidense teve um início de campeonato irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas. Por outro lado, o São Bernardo vem de uma sequência invicta, com duas vitórias e um empate até o momento, ocupando a terceira posição na classificação.

As prováveis escalações para o jogo são:

**Aparecidense:** Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Mauricio e Guilherme Nunes; Canuari, Du Fernandes, Ezequiel e Robert; Dudu e Emanuel. Técnico: Lúcio Flávio.

**São Bernardo:** Alex Alves; Victor Ricardo, Helder, Augusto e Rafael Forster; Davi Gabriel, Lucas Lima e Romison; Luiz Filipe, Silvinho e Kayke. Técnico: Ricardo Catalá.

O confronto entre Aparecidense e São Bernardo promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes lutando pela vitória. Os torcedores podem esperar uma partida emocionante e disputada do início ao fim.