Evento promove encontro de fé com Instituto Hesed e consagração da Arquidiocese a São Miguel Arcanjo

A segunda edição do Celebra João Pessoa acontece neste sábado (1º), a partir das 18h, no Busto de Tamandaré. O evento é realizado a partir de uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a Arquidiocese da Paraíba e o Grupo de Oração Mãos de Maria. Neste ano, a programação integra a Festa de Nossa Senhora das Neves 2026 e tem como principal atração o Instituto Hesed, de Fortaleza. Com acesso gratuito, o encontro reúne os fiéis em uma programação de fé, oração, evangelização e louvor.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que este é um momento muito importante e de muita força simbólica para a Festa das Neves e para a cidade de João Pessoa que, este ano, completa 441 anos. “Conseguimos, novamente, fazer essa parceria com a Arquidiocese para realizarmos o Celebra João Pessoa ali no Busto de Tamandaré, desta vez com a Irmã Kelly Patrícia, Padre Sandro Santos, as Irmãs Maria Raquel e Maria Joana. Isso significa um momento de renovação da fé e da esperança do nosso povo”, declarou.

Marcus Alves lembrou que, em 2025, o Celebra João Pessoa contou com o Frei Gilson como atração principal e foi um sucesso. “Este ano, nós estamos fazendo uma nova edição do evento, que já entrou no calendário cultural da cidade, e agradecemos muito à Arquidiocese, ao Arcebispo Dom Delson e toda sua equipe, assim como às mulheres que fazem parte do Grupo Mãos de Maria, que têm dado uma contribuição muito bonita e importante para a realização dessa nossa programação dentro da Festa das Neves”, acrescentou.

Lançado em março deste ano, um dos momentos mais especiais do Celebra João Pessoa será a consagração da Arquidiocese da Paraíba a São Miguel Arcanjo. A imagem do santo, que será trazida pelo Instituto Hesed, está peregrinando pelo Brasil, passando por diversas dioceses.

“Estamos para celebrar a consagração da nossa Arquidiocese da Paraíba a São Miguel Arcanjo. Sabemos que a nossa vida é uma luta permanente contra o mal, as forças do mal, do inimigo. Precisamos muito da luz de Deus, da força de São Miguel para nos acompanhar, nos proteger. É Deus quem nos dá o Arcanjo São Miguel para nos colocar do nosso lado nesta grande batalha”, declarou o Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, que aproveitou para fazer um convite ao público: “Então, não percam, dia 1º de agosto, a partir das 18 horas, na praia, aqui em João Pessoa, a consagração a São Miguel Arcanjo”.

Celebra João Pessoa – O encontro nasceu com a proposta de fortalecer a vivência cristã e a comunhão entre paróquias, comunidades e movimentos da Igreja, reunindo pessoas de diferentes idades em torno da alegria de viver a fé.

Instituto Hesed – O Instituto Hesed, fundado por Irmã Kelly Patrícia e Irmã Jane Madeleine, é uma comunidade religiosa conhecida por sua intensa espiritualidade de oração e adoração. Durante o Celebra João Pessoa, também estarão presentes as religiosas Irmã Maria Raquel e Irmã Maria Joana, integrantes do Instituto, que atuam na missão de evangelização por meio de pregações, encontros de oração e formações em diversas dioceses do país.