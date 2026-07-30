Semob-JP define plano operacional para trânsito e transporte durante a Festa das Neves

A programação da Festa das Neves, que celebra os 441 anos de João Pessoa, contará com uma operação especial de trânsito e transporte realizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O esquema será iniciado nesta quinta-feira (30), no Parque Solon de Lucena (Lagoa), com o show do Padre Nilson Nunes e permanecerá até o dia 5 de agosto, quando as comemorações serão encerradas no Busto de Tamandaré, com os shows de Fábio Júnior e da banda Roupa Nova.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, o planejamento operacional é fundamental para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante os festejos. “Como acontece todos os anos, elaboramos um esquema especial de mobilidade para que a população possa participar da festa com tranquilidade. Nosso objetivo é proporcionar mais segurança e conforto para o público que vai prestigiar o evento”, destacou.

Parque Solon de Lucena – A Semob-JP contará com um efetivo de 100 agentes de mobilidade escalados ao longo dos dias de evento. Os bloqueios nas imediações do Parque Solon de Lucena, nas vias próximas à Diogo Velho, Pedro II, Camilo de Holanda e entorno da Lagoa terão início sempre às 18h, uma hora antes das apresentações, previstas para começar às 19h.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, reforça a importância da colaboração do público. “Estaremos com equipes nas ruas para orientar a população, mas é essencial que cada cidadão faça sua parte. Curtam a festa com alegria, mas com responsabilidade. Respeitem a sinalização e as orientações dos nossos agentes”, alertou.

Transporte público – Para o deslocamento do público que vai prestigiar as atrações da Festa das Neves, haverá reforço nas linhas de ônibus a partir do dia 30 de julho até o dia 4 de agosto. Após o término dos shows, será disponibilizada uma frota extra, além dos veículos que já circulam normalmente até 23h. A Semob-JP enfatiza que pode haver alteração conforme a demanda observada pelas equipes em pontos estratégicos, como as plataformas de embarque e desembarque da Lagoa e do Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

O diretor de transportes da Semob-JP, Victor Gomes, sugeriu que o público utilize o transporte coletivo, táxi ou veículos por aplicativo. “Evitem ir de carro, principalmente se forem consumir bebidas alcoólicas. São alternativas seguras e eficazes para curtir o evento com tranquilidade”, orientou.

Feriado de 05 de agosto – A Semob-JP também realizará um esquema operacional especial no dia 5 de agosto, aniversário de João Pessoa para os shows do cantor Fábio Jr. e da banda Roupa Nova, no Busto de Tamandaré. A operação contará com 60 agentes de mobilidade distribuídos em três turnos, além de 10 viaturas, 25 motocicletas e seis bicicletas.

A partir das 5h da manhã da quarta-feira, aniversário da cidade, será proibido o estacionamento nas ruas José Augusto Trindade, Antônio Lira e Índio Arabutan. Já a partir das 17h, essas vias serão bloqueadas para a circulação de veículos, permanecendo liberadas apenas para rotas de emergência e apoio ao evento.

A operação do transporte público funcionará com quadro de domingo, com 52 linhas em circulação ao longo do dia, considerando a redução no fluxo de passageiros em razão da suspensão do expediente nas repartições públicas e do fechamento do comércio.

Além disso, a Semob-JP garantirá reforço no transporte público, com linhas operando até o encerramento do evento, além de pontos específicos para embarque e desembarque de vans, ônibus de caravanas, táxis e veículos por aplicativo.

COTT – O Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) contará com agentes acompanhando as ocorrências em tempo real por meio das câmeras de monitoramento e atendendo às demandas da população. Os canais de atendimento são o WhatsApp (83) 98760-2134, para urgências de trânsito, e o Disque Semob-JP, pelo número (83) 3213-7188.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves 2026, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festadasneves/.