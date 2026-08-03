Prefeitura de João Pessoa orienta sobre a importância da vacinação para trabalhadores da limpeza urbana

Os trabalhadores da limpeza urbana desempenham um papel essencial para a saúde pública, garantindo a coleta de resíduos e a limpeza das cidades. No entanto, a rotina de trabalho expõe esses profissionais diariamente a diversos riscos biológicos, como vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Por isso, manter a vacinação em dia é uma das principais formas de proteção à saúde.

No ambiente de trabalho, agentes de limpeza e catadores de recicláveis entram em contato com resíduos domésticos, materiais perfurocortantes descartados de forma irregular, água contaminada e outros ambientes que podem aumentar o risco de infecções. Vacinas como as de hepatite B, tétano, difteria, influenza e Covid-19 são fundamentais para reduzir as chances de adoecimento e evitar complicações que podem comprometer a saúde e a capacidade de trabalho.

Além de proteger o trabalhador, a vacinação também contribui para a prevenção da transmissão de doenças entre colegas de equipe, familiares e toda a população. “Temos parceria com a Emlur e anualmente promovemos atividades preventivas na entidade, sobretudo há também um alerta para a conscientização desses profissionais que observem o cartão de vacina e não deixe de mantê-los atualizados”, destacou Fernando Virgolino, coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “A vacinação em dia promove uma maior qualidade de vida e a garantia da prevenção quanto a exposição no ambiente de trabalho”, completou.

Ainda, segundo o coordenador, a imunização deve estar associada ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), à higiene das mãos e ao cumprimento das normas de segurança no trabalho. “Essas medidas, quando adotadas em conjunto, fortalecem a proteção contra acidentes e doenças ocupacionais”, concluiu o coordenador.

Descarte adequado – O descarte correto do lixo começa pela separação entre materiais recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos comuns. Plásticos, papéis limpos, metais e vidros devem ser higienizados para retirar restos de alimentos antes da reciclagem, enquanto resíduos orgânicos podem seguir para a coleta comum ou compostagem, e rejeitos, como papel higiênico e fraldas, não devem ser misturados aos recicláveis.

Também é importante acondicionar corretamente materiais que oferecem risco, como vidros quebrados, que devem ser embalados e identificados para evitar acidentes com os agentes de limpeza e catadores. Resíduos especiais, como pilhas, eletrônicos e medicamentos vencidos, precisam ser destinados a pontos de coleta específicos, os medicamentos por exemplo, podem ser entregues nas farmácias e drogarias.

Além disso, o lixo deve ser colocado na calçada apenas próximo ao horário da coleta, em sacos resistentes e bem fechados, evitando que animais espalhem os resíduos e contribuindo para a preservação do meio ambiente e a segurança dos trabalhadores da limpeza.

Documentação necessária – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação, documento fundamental para que os profissionais de saúde possam verificar a situação vacinal e atualizar as doses, quando necessário.

Confira o ponto de vacinação mais próximo e mantenha sua caderneta em dia:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Novo Atacarejo – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.