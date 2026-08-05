Prefeitura de São José do Seridó mantém compromisso com pagamento em dia e injeta mais de R$ 920 mil na economia local

A Prefeitura de São José do Seridó efetuou, nesta quinta-feira (30), o pagamento da folha salarial dos servidores municipais, no valor total de R$ 920.505,68, reafirmando o compromisso da gestão com a quitação rigorosa dos salários dentro do mês trabalhado.





De acordo com a administração municipal, manter a folha de pagamento em dia é um dos principais compromissos da gestão, resultado de um planejamento financeiro pautado no equilíbrio das contas públicas e na responsabilidade fiscal. Em alguns meses, inclusive, os vencimentos são liberados de forma antecipada, reforçando a política de valorização do funcionalismo público.





A gestão destaca que a regularidade no pagamento garante segurança aos servidores e suas famílias, além de reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam diariamente na prestação dos serviços públicos oferecidos à população.





Além dos benefícios diretos aos servidores, a liberação da folha salarial também movimenta a economia de São José do Seridó. Com a circulação de mais de R$ 920 mil no município, setores como comércio e prestação de serviços tendem a registrar maior aquecimento, fortalecendo a atividade econômica local.





A Prefeitura ressalta que a manutenção dos salários rigorosamente em dia continuará sendo uma das prioridades da administração municipal, aliando responsabilidade fiscal, planejamento e equilíbrio financeiro para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com os servidores e a população, sem comprometer a continuidade dos investimentos em diversas áreas do município.