Receita Federal paga terceiro lote da restituição nesta sexta-feira

Foto: Arquivo. Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (31), o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, 2.743.200 contribuintes receberão R$ 4,61 bilhões. Segundo o órgão, este é o primeiro pagamento para quem não tem prioridade legal e declarou o Imposto de Renda em 2026.

A consulta ao lote está disponível desde o dia 24 de julho. O contribuinte pode verificar se foi contemplado no portal da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial para celulares e tablets.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

Quem deseja saber se está no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 deve acessar a área “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal e clicar em “Consultar a Restituição”.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal disponível para smartphones e tablets.

Quem recebe no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026

De acordo com a Receita Federal, os pagamentos serão feitos para os seguintes grupos:

1.396.474 contribuintes sem prioridade;

839.464 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix;

309.441 contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida e também escolheram receber pela chave Pix do tipo CPF;

197.821 contribuintes com prioridade prevista em lei.

Entre os contribuintes com prioridade legal estão pessoas com 80 anos ou mais, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

O órgão também informou que os lotes pagos em maio e junho concentraram cerca de 80% das restituições previstas para este ano, tanto em quantidade quanto em valores.

Depois dessa etapa, o lote de agosto será destinado apenas às restituições retidas em malha fiscal ou que apresentem inconsistências nos dados bancários informados para o pagamento.

O que fazer se a restituição não cair na conta

Segundo a Receita, cerca de 165 mil restituições deixaram de ser creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave Pix, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave.

Quem estiver nessa situação poderá:

cadastrar uma chave Pix CPF em uma instituição financeira;

alterar a conta para recebimento pelo serviço Meu Imposto de Renda;

retificar a declaração e informar uma conta bancária de sua titularidade.

O pagamento será feito na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Caso o contribuinte não esteja entre os contemplados, a Receita orienta acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), consultar o extrato da declaração e, se houver alguma pendência, enviar uma declaração retificadora para aguardar os próximos lotes.

Se o crédito não for realizado, como nos casos de conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Após esse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, entrando em “Meu Imposto de Renda” e selecionando a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.