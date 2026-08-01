Chance de Juliana na vice diminui, e PL adota critério de segmento para chapa de Efraim

Efraim Filho (PL), pré-candidato ao governo da Paraíba nas Eleições 2026, na Sabatina da CBN.. Luana Silva

As chances de a primeira-dama de Campina Grande, Juliana Cunha Lima, aceitar o convite do senador Efraim Filho (PL) para ser candidata a vice-governadora em sua chapa diminuíram significativamente. Com isso, outras opções seguem em avaliação pelo partido.

Entre as razões para o ‘recuo’ de Juliana estão questões de saúde, incluindo a gravidez da primeira-dama. Mesmo assim, ela e o prefeito Bruno Cunha Lima (União) devem se engajar na campanha do senador.

Com o recuo de Juliana, o critério geográfico para a escolha da vaga deu lugar à busca por perfis que representem segmentos específicos do eleitorado. Entre as possibilidades avaliadas estão nomes ligados ao setor produtivo e ao segmento evangélico.

A expectativa é que o nome do candidato ou da candidata a vice seja anunciado na convenção do PL, marcada para o próximo domingo (2). O evento contará com a presença do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), que já confirmou participação.

Apesar de Juliana não integrar a chapa, a expectativa é que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), participe ativamente da campanha eleitoral e esteja presente na convenção.

Segundo fontes do PL, o evento terá um formato mais aberto e imersivo, com participação e a interação de apoiadores, e não apenas dos candidatos que disputarão as eleições de outubro.