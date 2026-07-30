Implantação de postos do ‘novo RG’ em comunidades indígenas e assentamento começa nesta quinta-feira
Por MRNews
As secretarias de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Educação (SED) iniciam nesta quinta-feira (30) a implantação de novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em comunidades indígenas do sul do Estado e no Assentamento Itamarati – este localizado em Ponta Porã.
Os novos postos serão instalados em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino, nas seguintes localidades:
• Distrito de Nova Itamarati (Assentamento Itamarati), em Ponta Porã;
• Aldeia Te’yikue, em Caarapó;
• Aldeia Jaguapiru, em Dourados;
• Aldeia Lagoinha, em Aquidauana.
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Nesta quinta-feira (30) será ativado às 14h o posto do Assentamento Itamarati, que ficará na Escola Estadual Nova Itamarati, enquanto na sexta (31) será a vez da escola da Aldeia Te’yikue, Caarapó, a partir das 15h.
A implantação do posto na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, estava prevista para esta quinta-feira (30). No entanto, a abertura da unidade precisou ser adiada e uma nova data será divulgada oportunamente, situação que se repete com a unidade que seria implantada na Aldeia Lagoinha, em Aquidauana.
Acesso fácil
A iniciativa integra as ações desenvolvidas para ampliar o acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) – que popularmente ficou conhecida como novo RG – especialmente entre moradores de assentamentos rurais e aldeias indígenas, garantindo que a população dessas regiões tenha acesso facilitado ao documento, superando assim as dificuldades de deslocamento até os postos convencionais.
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Com isso, moradores dessas comunidades poderão solicitar o documento oficial de identidade mais perto de casa, reduzindo custos, tempo de deslocamento e facilitando o acesso a outros serviços públicos.
SERVIÇO
Assentamento Itamarati – Ponta Porã
Data: Quinta-feira (30)
Horário: 14h
Local: Escola Estadual Nova Itamarati
Aldeia Indígena Te’ýikue – Caarapó
Data: Sexta-feira (31)
Horário: 15h
Local: Escola Estadual Yvy Poty
Comunicação Sejusp