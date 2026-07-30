Implantação de postos do ‘novo RG’ em comunidades indígenas e assentamento começa nesta quinta-feira

Por MRNews



As secretarias de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Educação (SED) iniciam nesta quinta-feira (30) a implantação de novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em comunidades indígenas do sul do Estado e no Assentamento Itamarati – este localizado em Ponta Porã.

Os novos postos serão instalados em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino, nas seguintes localidades:

• Distrito de Nova Itamarati (Assentamento Itamarati), em Ponta Porã;

• Aldeia Te’yikue, em Caarapó;

• Aldeia Jaguapiru, em Dourados;

• Aldeia Lagoinha, em Aquidauana.

Sanesul abre licitação para ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Campanha do Agasalho leva acolhimento a famílias vulneráveis – CGNotícias

Nesta quinta-feira (30) será ativado às 14h o posto do Assentamento Itamarati, que ficará na Escola Estadual Nova Itamarati, enquanto na sexta (31) será a vez da escola da Aldeia Te’yikue, Caarapó, a partir das 15h.

A implantação do posto na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, estava prevista para esta quinta-feira (30). No entanto, a abertura da unidade precisou ser adiada e uma nova data será divulgada oportunamente, situação que se repete com a unidade que seria implantada na Aldeia Lagoinha, em Aquidauana.

Acesso fácil

A iniciativa integra as ações desenvolvidas para ampliar o acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) – que popularmente ficou conhecida como novo RG – especialmente entre moradores de assentamentos rurais e aldeias indígenas, garantindo que a população dessas regiões tenha acesso facilitado ao documento, superando assim as dificuldades de deslocamento até os postos convencionais.

Enfrentamento ao Aedes aegypti começa com a eliminação de criadouros – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.25/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Com isso, moradores dessas comunidades poderão solicitar o documento oficial de identidade mais perto de casa, reduzindo custos, tempo de deslocamento e facilitando o acesso a outros serviços públicos.

SERVIÇO

Assentamento Itamarati – Ponta Porã

Data: Quinta-feira (30)

Horário: 14h

Local: Escola Estadual Nova Itamarati

Aldeia Indígena Te’ýikue – Caarapó

Data: Sexta-feira (31)

Horário: 15h

Local: Escola Estadual Yvy Poty

Comunicação Sejusp