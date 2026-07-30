PF investiga suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil, em São Bento. Divulgação / PF

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (30), um mandado de busca e apreensão contra um investigado por suspeita de armazenar e compartilhar imagens de exploração sexual infantil em São Bento, no Sertão da Paraíba.

A operação teve como objetivo cumprir o mandado contra um investigado pelos crimes de atentado contra a dignidade sexual mediante fraude e de produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a análise de vídeos encaminhados pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantojuvenil (Sercopi), da Polícia Federal, em Brasília. Um aparelho celular foi apreendido.

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Além disso, o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) comunicou à Polícia Federal a atuação deste usuário residente em São Bento que, segundo a investigação, teria armazenado e compartilhado diversas imagens e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.

A partir dessas informações, a Polícia Federal solicitou o mandado de busca e apreensão, cumprido nesta quinta-feira.

De acordo com a PF, caso os crimes sejam confirmados ao fim da investigação, o suspeito poderá responder por crime contra a dignidade sexual praticado mediante fraude e por produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

O celular apreendido durante a operação será utilizado para dar continuidade às investigações.