Chuva de meteoros será visível no Brasil; veja como observar na Paraíba

Chuva de meteoros na Paraíba. Meteoro flagrado no céu do bairro de Brisamar, em João Pessoa – Imagem: Marcelo Zurita/Bramon/Clima ao Vivo

A chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul atingirá o seu pico entre esta quinta-feira (30) e sexta (31). De acordo com o astrônomo amador da Associação Paraibana de Astronomia (APA), Marcelo Zurita, o Nordeste está entre as melhores regiões do país para observar.

LEIA TAMBÉM:

Além da Delta Aquáridas, também será possível visualizar meteoros da chuva Alfa Capricornídea. Segundo Marcelo Zurita, o melhor horário para observar é entre as 22h da quinta-feira (30) e 2h da sexta-feira (31).

“O Nordeste do Brasil é uma das melhores regiões para se observar a máxima da chuva Alfa Capricornídeas e da Delta Aquáridas do Sul, as duas que vão ser visíveis aí para o final dessa semana. Entre os dias 30 e 31 de julho é o melhor momento para se observar, principalmente aí entre as 10 da noite e as duas horas da manhã”, explicou Zurita.

Para uma boa observação, a principal dica é procurar um local escuro, desligar as luzes ao redor e se acomodar confortavelmente. Como haverá lua cheia na data, o especialista faz um alerta sobre a interferência da luminosidade.

“Apenas recomendo não olhar em direções próximas à Lua para que a luminosidade do astro não diminua a sensibilidade da visão”, afirma Zurita. Ele explica que o brilho lunar ofusca os meteoros menos brilhantes, por isso o ideal é focar em áreas do céu mais afastadas da lua.

Origem dos nomes das chuvas de meteoros

Os nomes das chuvas de meteoros estão relacionados ao “radiante”, que é o ponto no céu de onde os meteoros parecem surgir para quem observa da Terra.

No caso da Alfa Capricornídeas, o radiante fica próximo à estrela alfa da constelação de Capricórnio. Já a Delta Aquáridas do Sul tem seu ponto de origem aparente perto da estrela delta da constelação de Aquário.

O termo “do Sul” é utilizado para diferenciar o fenômeno de uma outra chuva de meteoros que também tem radiante próximo à mesma estrela, mas localizada mais ao norte.