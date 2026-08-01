Sanesul abre licitação para ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Bonito

Por MRNews



A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) publicou o edital da Licitação nº 029/2026 para a contratação de empresa responsável pela ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Bonito. A obra contempla a implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e uma estação elevatória de esgoto bruto, além do fornecimento e instalação de materiais e equipamentos.

A licitação será realizada no dia 28 de agosto de 2026, às 9 horas. As propostas poderão ser protocoladas até as 17 horas do dia 27 de agosto, na Gerência de Licitações e Contratos (GELIC) da Sanesul. Conforme o edital, a obra será executada sob o regime de empreitada por preços unitários, com prazo de execução de nove meses e recursos próprios da empresa.

Entre as intervenções previstas na licitação estão a implantação de infraestrutura e a construção de uma estação elevatória de esgoto bruto no Condomínio Solar dos Lagos I e na Rua Nossa Senhora Aparecida, além da implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e do fornecimento e instalação de materiais e equipamentos.

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O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância do investimento para acompanhar o crescimento do município. “Bonito segue crescendo e é fundamental que a infraestrutura acompanhe esse desenvolvimento. A ampliação do sistema de esgotamento sanitário representa mais qualidade de vida para a população, proteção aos nossos recursos naturais e um avanço importante para o futuro da cidade. É um investimento que fortalece nossa infraestrutura e beneficia toda a população.”

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, ressaltou que a obra representa mais um avanço na infraestrutura de saneamento do município. “A ampliação do sistema de esgotamento sanitário é um investimento importante para acompanhar o crescimento de Bonito e ampliar o atendimento à população. Com a implantação da rede coletora de esgoto, das ligações domiciliares e da estação elevatória de esgoto bruto, fortalecemos a infraestrutura de saneamento do município, promovendo mais saúde pública, qualidade de vida e preservação ambiental.”

O edital completo e os demais documentos técnicos da licitação estão disponíveis no portal da Sanesul para consulta das empresas interessadas.