Prefeitura mobiliza força-tarefa para garantir infraestrutura e segurança da Festa das Neves

Em João Pessoa, os preparativos da tradicional Festa das Neves entram na reta final para receber milhares de pessoas que vão acompanhar a programação em homenagem à padroeira da cidade e às comemorações pelos 441 anos da capital paraibana. Nesta quinta-feira (30), a programação do Parque Solon de Lucena inicia com o show do Padre Nilson Nunes, a partir das 19h. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de João Pessoa, neste link.

Aberto oficialmente no último domingo (26), com uma missa solene na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico, o evento segue até o dia 5 de agosto, reunindo uma programação religiosa, cultural e artística distribuída por diferentes pontos da cidade, entre eles o Parque Solon de Lucena (Lagoa) e o Busto de Tamandaré.

Palcos, camarins, tendas, banheiros, iluminação, sinalização e outros equipamentos que compõem a estrutura da Festa das Neves estão sendo cuidadosamente preparados por meio de um trabalho integrado da Prefeitura Municipal. Além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), responsável pela coordenação cultural do evento, diversas secretarias atuam de forma articulada para garantir a realização do festejo.

De modo geral, esses órgãos ‘satélites’ são responsáveis pela montagem da estrutura, organização do trânsito, segurança, limpeza urbana, ordenamento dos espaços públicos, atendimento em saúde, preservação ambiental e divulgação do evento, garantindo conforto, organização e segurança para o público.

“A união de todas as secretarias tem como principal objetivo garantir o bem-estar da população durante os eventos promovidos pela Prefeitura, para que cada cidadão possa usufruir desses momentos marcantes com conforto, segurança e organização. Seja no Réveillon, no Carnaval, no São João ou na Festa das Neves, o trabalho integrado entre os diversos órgãos da Prefeitura é fundamental para o sucesso de cada celebração. Sem essa união de esforços, nada disso seria possível. Também destaco o trabalho essencial das Forças de Segurança como o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar”, afirmou o produtor de eventos da Funjope, Antônio França Júnior.

Na Festa das Neves 2026, o palco principal instalado no Parque Solon de Lucena concentra grande parte da programação musical. Essa área da Lagoa ainda conta com o palco da Cultura Popular, a Tenda do Cordel e o parque de diversões (formado por um conglomerado de sete parques). Já o Busto de Tamandaré, localizado entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, será palco de celebrações religiosas especiais e dos grandes shows de Fábio Júnior e Roupa Nova no encerramento.

Segundo Antônio Júnior, assim como nas edições anteriores, os banheiros químicos estão sendo distribuídos em pontos estratégicos do Parque Solon de Lucena, próximos ao palco principal, à praça de alimentação, ao parque de diversões e às áreas de maior circulação de público, garantindo mais conforto, praticidade e acessibilidade aos visitantes.

“Já no Busto de Tamandaré as unidades ficarão na lateral do hotel Xênius e na entrada do Largo de Tambaú. Em média, serão disponibilizadas 140 cabines sanitárias, distribuídas pelos diferentes espaços da festa, incluindo as destinadas ao público e as instaladas nas áreas de camarins e de backstage”, explica Júnior.

Festa para todos os públicos – Um dos espaços mais procurados da Festa das Neves por pessoas de todas as idades é, sem dúvida, o parque de diversões. E este ano, formado por um conjunto de sete parques, oferece atrações com um preço popular único, no valor de R$ 10 por brinquedo. Entre as opções estão: roda-gigante, carrosséis, carrinhos, pula-pulas, brinquedos infláveis, piscinas de bolinhas e a tradicional Monga, além de outras atrações que prometem divertir crianças, jovens e adultos.

Com funcionamento diário, das 17h às 23h, o parque de diversões apresenta novidades nesta edição da festa. Entre as novas atrações estão os brinquedos Rock in Roll, Enterprise e Tsunami. “A expectativa é que, nos próximos dias, o tradicional Trem Fantasma também passe a integrar a programação”, revelou Thayara Ferreira, coordenadora das Feiras Itinerantes e Eventos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Durante a Festa das Neves, seja no Parque Solon de Lucena ou em outro espaço reservado ao evento, os comerciantes autorizados aproveitam a grande circulação de público para comercializar comidas, bebidas e outros produtos. Sobre as opções gastronômicas disponíveis este ano, Thayara Ferreira destaca que o público encontrará uma ampla diversidade de alimentos e bebidas, preparada para atender aos mais variados paladares.

“No Busto de Tamandaré, a Sedurb está trabalhando no ordenamento dos comerciantes informais que irão atuar nos dias 1º e 5 de agosto. A organização dos espaços busca garantir uma melhor distribuição, facilitar a circulação do público e contribuir com o trabalho da fiscalização durante esse período”, explicou a coordenadora.

Força-tarefa – Além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), as secretarias envolvidas na produção e organização da Festa das Neves são: Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Infraestrutura (Seinfra); Saúde (SMS), com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP); Meio Ambiente (Semam); Comunicação (Secom); Turismo (Setur); e de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), com a Guarda Civil Metropolitana, que utiliza câmeras inteligentes que integram o projeto Smart City.

Além disso, há equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). O evento ainda conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar.