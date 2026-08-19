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Bell Marques comanda bloco Vumbora na Via Folia nesta sexta-feira (6), em João Pessoa

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Bell Marques comanda o Vumbora João Pessoa (Foto: Divulgação).

O cantor Bell Marques comanda, nesta sexta-feira (6), o desfile do bloco Vumbora na Via Folia, em João Pessoa. A concentração dos foliões está prevista para as 19h, na Avenida Epitácio Pessoa, e o início do show deve ocorrer por volta das 21h.

De acordo com a organização, a expectativa é de aproximadamente 5 mil pessoas dentro da corda e mais de 300 mil foliões acompanhando o desfile na pipoca ao longo do percurso. Em 2026, o Vumbora chega à sua 7ª edição na capital paraibana.

Os abadás estão à venda no site do Ingresso.com e em pontos físicos na Loja Colcci, no Manaíra Shopping, em João Pessoa, e no Spazzio, em Campina Grande. Os valores variam entre R$ 340 e R$ 700, referentes ao 4º lote.

Transmissão

A Rede Paraíba de Comunicação fará a transmissão ao vivo do bloco Vumbora a partir das 23h, pela TV aberta, no canal 7.1, além das plataformas Globoplay e Jornal da Paraíba.

A apresentação fica por conta de Beatriz Freire, com reportagens de Yanka Oliveira e Madu Santos, que estarão no meio do povo, captando a essência da festa.

Esquema de trânsito

A partir de 0h desta sexta-feira (6), os agentes de trânsito da Semob-JP vão conduzir os trios elétricos até o local de saída dos blocos, que fica próximo ao posto Freeway, na Avenida Epitácio Pessoa. Às 18h, o trecho de cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Rua Prefeito José Leite, no Miramar, será bloqueado para a concentração dos foliões.

Todos os veículos serão desviados para a direita na Rua João Domingo, depois à esquerda na Rua Nevinha Cavalcante, cruzando a Tito Silva, até a Hilda Coutinho Lucena, retornando à Avenida Epitácio Pessoa.

A partir das 21h o desfile começa e a Avenida Epitácio Pessoa será totalmente bloqueada, nos dois sentidos. O trecho bloqueado vai da Rua Prefeito José Leite até o Largo de Tambaú. É esperado que o bloco seja encerrado às 2h, liberando a via.

Bloco puxado por Bell Marques desfila esta sexta-feira (6). Foto: Divulgação/Semob-JP

Transporte público

A logística de transporte determinada pela Divisão de Transportes Urbanos (Ditrans) e Semob-JP prevê um reforço nas linhas 507-Cabo Branco e 510-Tambaú, a partir das 17h.

As linhas circulares 1500 e 5100 também estarão auxiliando no deslocamento dos foliões até o local de concentração do bloco, a partir das 20h.

No encerramento do desfile, uma frota extra com 10 veículos também será disponibilizada para o retorno dos foliões.

Segurança

De acordo com a Segurança Pública da Paraíba, somente nas prévias de João Pessoa, quase mil policiais, bombeiros e agentes de trânsito irão trabalhar nos dias de blocos com maior público. Os trabalhos terão todo o efetivo das forças de Segurança empenhado de 6 a 18 de fevereiro.

A Polícia Militar vai empregar todos os tipos de policiamento, incluindo os especializados, nos blocos das prévias e ao longo de todo o carnaval. Já a Polícia Civil garantiu reforço nos plantões permanentes, atuação de delegacias especializadas e fortalecimento do combate à violência contra mulher.

Os bombeiros atuarão com atendimentos de urgência e emergência, serviço de guarda-vidas, distribuição de pulseiras, blitz em pontos base e fiscalização em atividades técnicas.

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (CGM-JP) definiu o esquema de segurança para o Carnaval Multicultural 2026. A partir desta sexta-feira (6), a Guarda Civil terá um reforço na equipe, com 140 servidores atuando na segurança do evento. Além de policiamento a pé, motopatrulhamento e apoio em pontos estratégicos da Avenida Epitácio Pessoa.

O esquema operacional também contará com o policiamento aéreo com uso de drones, facilitando a resposta rápida das equipes em campo.

História do bloco

Criado por Bell Marques após sua saída do Chiclete com Banana, o Vumbora marcou o início da carreira solo do artista e ganhou projeção nacional. O bloco chegou a João Pessoa em 2019, reunindo a sonoridade tradicional da música baiana a uma proposta mais contemporânea e estrutura de grande porte.

Com mais de 40 anos de carreira, Bell Marques deve apresentar um repertório de sucessos que marcaram carnavais de Salvador, micaretas em todo o país e eventos tradicionais da capital paraibana, como a Micaroa.

O percurso da Via Folia tem aproximadamente 1,6 quilômetro e contará com reforço na iluminação, segurança e sinalização, além de pontos específicos de embarque e desembarque para ônibus, táxis e aplicativos de transporte. As ações são realizadas de forma integrada com o poder público, com foco na mobilidade urbana e segurança dos foliões.

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