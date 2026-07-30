Ancelotti planeja reformulação na Seleção, e Douglas Santos pode ficar de fora; entenda

A situação do lateral-esquerdo Douglas Santos na seleção brasileira pode mudar. É que o técnico Carlo Ancelotti revelou, nesta quarta-feira (29), em entrevista ao ge, que o Brasil vai passar por um processo de renovação e não contará com os atletas que ultrapassaram os 30 anos na última Copa do Mundo.

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MIAMI GARDENS, FLORIDA – JUNE 24: Douglas Santos of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami, United States. (Photo by Catherine Ivill – AMA/Getty Images). Catherine Ivill – AMA

Apesar de ter sido um dos destaques da Seleção na competição, o paraibano de 32 anos também deve ser afetado. Para Ancelotti, o foco será identificar novos nomes para formar a base da equipe que disputará a Copa América de 2028.

“Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores importantes. Começando por Neymar, passando por Danilo, Casemiro e todos os jogadores que na Copa do Mundo estavam acima dos 30 anos. Vamos fazer um mapeamento dos novos jogadores que podem entrar”, disse Ancelotti.

Douglas Santos pode ficar fora da Seleção? entenda. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na última Copa do Mundo, Douglas disputou cinco partidas e somou 442 minutos em campo, sendo um dos jogadores mais utilizados por Ancelotti durante a campanha brasileira.

Ao todo, 11 dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 tinham mais de 30 anos: Alisson, Weverton, Ederson, Marquinhos, Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Fabinho e Neymar.

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