Saúde do homem

Primeiros pacientes beneficiados com cirurgia de retirada de sonda têm alta do Hospital Santa Isabel

22/11/2022 | 19:30 | 76

Receberam alta, na tarde desta terça-feira (22), os dois primeiros pacientes beneficiados com a ação ‘João Pessoa Sem Sonda’, que garante a realização de cirurgias de prostatectomia. Os procedimentos para a retirada de sonda vesical estão sendo realizados no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI).

Após sete anos de espera pela cirurgia para retirada da sonda, seu Pedro Felipe Sousa, 83 anos, era só alegria. “Foram muitos anos esperando e agora eu estou me sentindo muito bem. A recuperação está sendo boa, não estou sentindo dor e agora vou pra casa”, disse.

O procedimento, que garante mais qualidade de vida aos pacientes, faz parte da campanha ‘Novembro Azul Sempre’, da Prefeitura de João Pessoa, que garante cuidados a saúde do homem o ano todo. A ação ‘João Pessoa Sem Sonda’ foi lançada na segunda-feira (21) pelo prefeito Cícero Lucena.

Outro paciente beneficiado e que também recebeu alta nesta terça-feira é o senhor Luís Chaves de Andrade, de 74 anos. Com a retirada da sonda, cirurgia que esperava há mais de três anos, seu Luís diz que a vida vai ser melhor agora. “Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia e estou muito feliz com isso. A minha vida vai ser melhor e vou procurar me cuidar mais”, afirmou.

A ação ‘João Pessoa Sem Sonda’ vai beneficiar 40 pacientes até janeiro de 2023. As cirurgias são feitas por uma equipe chefiada pelo médico urologista Rafael Rebouças, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Santa Isabel.

Ele explica que a chamada hiperplasia prostática benigna é uma doença super prevalente, que atinge mais de 50% dos homens acima de 50 anos e muitos deles têm um prejuízo grande à qualidade de vida, porque não conseguem urinar bem, precisando da sonda.

Familiares elogiam – Adailsa Pereira do Nascimento, sobrinha de seu Pedro Felipe Sousa, que o acompanhou durante a permanência no hospital, elogiou a ação e o tratamento recebido pelo tio na unidade hospitalar. “Graças a essa ação, ele conseguiu a cirurgia. O tratamento foi maravilhoso, nota 10, muito bom e as pessoas muito atenciosas”, elogiou.

De acordo com a enfermeira Kátia Fernandes Vilar, coordenadora da Clínica Cirúrgica Santa Filomena, seu Pedro e seu Luís devem retornar ao Hospital Santa Isabel em 15 dias, onde serão atendidos no ambulatório para uma avaliação do processo de recuperação.