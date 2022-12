Crime Ambiental

Operação da Prefeitura e da Polícia Ambiental resgata cães em situação de maus tratos no bairro do Cristo

30/11/2022 | 20:00 | 122

Uma situação de maus tratos contra uma cadela e sete filhotes foi flagrada, na tarde desta quarta-feira (30), em um imóvel no bairro do Cristo Redentor. As equipes da Prefeitura de João Pessoa – Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com apoio da Polícia Ambiental e do gabinete do vereador Guga, chegaram até o local após uma denúncia.

A força-tarefa encontrou todos os animais anêmicos e com doença do carrapato em um local sem cobertura – expostos à chuva e sol. O responsável foi autuado por crime de maus tratos contra animais, com base na Lei de Crimes Ambientais nº 9.605. O artigo 32 da Lei determina que é crime praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres e domésticos, nativos ou exóticos. A pena prevê multa e detenção de três meses a um ano.

Os filhotes e a mãe foram resgatados e levados para uma clínica veterinária. Assim que estiveram saudáveis, os animais serão disponibilizados para adoção.

Bem-estar animal – A Coordenadoria de Bem-estar Animal da Semam tem atuado em diversas ações de prevenção e resgate de animais vítimas de maus tratos. Em outubro passado, trinta cães da raça spitz foram resgatados de um canil clandestino no bairro do José Américo. Os animais estavam sem abrigo adequado, num local sujo, sem alimentação e água. A casa foi interditada numa ação conjunta da Semam e Polícia Ambiental.

Informações sobre maus tratos contra animais podem ser feitas pelo Disque Denúncia da Semam no telefone 3218 9208, que funciona como chatbot e recebe mensagens de áudio e vídeo pelo WhatsApp 24h por dia.