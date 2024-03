veja as principais novidades do programa apresentado por Danilo Alves

O Globo Esporte Paraíba entra numa nova fase a partir desta segunda-feira (11). Agora apresentado por Danilo Alves, o programa agora conta com três blocos, destacando as principais notícias do esporte local, nacional e internacional.

E para quem gosta de spoiler, o Jornal da Paraíba apresenta agora as novidades do principal programa esportivo do país.

Globo Esporte Paraíba com apresentação de Danilo Alves

A primeira e principal mudança está na apresentação. Danilo Alves substitui Kako Marques na apresentação do Globo Esporte Paraíba.

Aos 35 anos, Danilo é pernambucano de Surubim, mas com muita história na Paraíba. Formado em Jornalismo pela UEPB em 2007, ingressou na Rede Paraíba em março de 2013, para ser repórter na TV Paraíba, em Campina Grande.

Chegou em João Pessoa em 2016 para ser repórter na TV Cabo Branco. Em 2018, assumiu o Calendário JPB, um dos quadros de maior sucesso da TV paraibana. Um ano depois, foi convidado para ser o apresentador do programa jornalístico.

“É uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Quando cheguei na Paraíba, em 2007, Kako já era o apresentador do Globo Esporte. E eu sempre tive o sonho de trabalhar no GE. Entrei no curso de jornalismo com esse desejo e agora vou realizar esse sonho depois de 15 anos no jornalismo”, disse Danilo.

O novo Globo Esporte Paraíba terá como editor-chefe Mário Aguiar e contará com uma equipe multiplataforma, que também atua na web e na rádio, sob a supervisão de Cisco Nobre. Com mais tempo de produção, a notícia local ganhará ainda mais relevância, sem esquecer as principais notícias do esporte nacional e internacional.

“O novo Globo Esporte vai trazer uma proximidade ainda maior com o público paraibano. Teremos uma cobertura mais forte do esporte local e os assuntos nacionais tratados dentro de uma linguagem mais próxima da nossa gente. Tenho certeza que os paraibanos vão amar a mudança”, conta Mário.

Kako Marques em novos projetos da Rede Paraíba

Após 19 anos à frente do Globo Esporte Paraíba, Kako Marques deixa a apresentação para assumir novos desafios na Rede Paraíba. Ele vai se dedicar à carreira de narrador e continuará ancorando o programa CBN Esporte Clube, que vai ao ar de segunda à sexta, na Rádio CBN João Pessoa.

“A vida é feita de ciclos. E esses ciclos se abrem, mas também se fecham. Servem para a gente evoluir, aprender novas coisas, encarar desafios. Não será uma despedida, até porque continuamos juntos na Rádio CBN. O mais importante é que o Globo Esporte continuará sendo uma referência para os torcedores de todos os times”, afirma Kako.

Kako não sairá totalmente da televisão. Diariamente, ele chefiará a produção de reportagens do esporte na Rede Paraíba e vai aparecer na telinha em projetos e séries que estão programadas para o novo Globo Esporte Paraíba.

Mais blocos, novos quadros

O Globo Esporte Paraíba vai ser exibido em três blocos. Isso mesmo, nada de se despedir ao fim do primeiro bloco. Ou seja, vai ter espaço para acompanhar os principais times do país e também as nossas camisas para lá de tradicionais. Fora a cobertura da Seleção Brasileira e dos outros esportes.

E é claro, quadros que já estão na casa dos paraibanos semanalmente.

Campeonato Paraibano 2024

A cobertura completa do Campeonato Paraibano, com matérias especiais e entradas ao vivo. A transmissão do estadual na Globo era um antigo sonho dos torcedores, que virou realidade este ano.

Resenha do GE

Com Lucas Loketa: Com uma pegada de humor e muita irreverência, Lucas Loketa faz a festa antes dos jogos transmitidos do Campeonato Paraibano. O quadro vai ao ar sempre nas segundas-feiras, trazendo os bastidores dos nossos estádios.

GE na Geral

Bia Freire vai atrás de personagens pitorescos e apaixonados por seu time. E não necessariamente no futebol. Juntou gente, é com o GE na Geral, sempre às terças-feiras! Expresso Paraíba: Nada como valorizar quem faz sucesso mundo afora.

Expresso Paraíba

Trazos gols da semana dos jogadores paraibanos, seja no Brasil ou nos campeonatos internacionais. O Expresso vai ao ar nas quintas-feiras.

Copa Campina Grande de Futebol Amador

A terceira edição da principal competição do futebol amador de Campina Grande é um verdadeiro sucesso entre os desportistas. Com transmissões ao vivo do Jornal da Paraíba aos domingos, o GE traz toda a cobertura na segunda-feira, e o prepara da rodada do fim de semana aos sábados.

Circuito das Estações

Um dos maiores circuitos da América Latina de corrida de rua agora tem o apoio da Rede Paraíba. Em cada capital, são quatro provas – cada uma delas representando uma estação do ano. O GE traz reportagens especiais e personagens que mudaram de vida com a prática do esporte.

Nova fase no Esporte na Rede Paraíba

O coordenador de Esportes da Rede Paraíba, Expedito Madruga, aposta que o novo formato e as novidades que vão aparecer na telinha cairão no gosto do torcedor.

“Estamos vivendo um novo momento no esporte, com transmissões ao vivo e um conteúdo voltado para o regionalismo. Continuamos com o olhar apurado do fato jornalístico, mas sem esquecer que o esporte também é entretenimento” disse Expedito.

O Globo Esporte Paraíba vai ao ar de segunda a sábado, sempre após o JPB 1. É o esporte da nossa terra nas telas das TVs Cabo Branco e Paraíba.

