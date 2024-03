Seinfra inicia a semana com serviços de manutenção em mais de 30 bairros

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana com os serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de galerias e com a Operação Tapa-Buraco. As ações, que são diárias, nesta segunda-feira (11), vão percorrer 33 bairros da Capital.

Os serviços de galerias continuam com a ação de prevenção e executam limpeza, desobstrução, recuperação e reposição de grelhas. A manutenção acontece em Oitizeiro, Manaíra e Bessa.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção nos seguintes bairros: Tambauzinho, Cabo Branco, Bancários, Mangabeira I, Paratibe, Sonho Meu, Parque do Sol, Mandacaru, Alto do Céu, Cristo, Portal do Sol, Padre Zé, Varadouro, Funcionários II, Bairro das Indústrias, Vieira Diniz, Oitizeiro e Rangel.

A Operação Tapa-Buraco está sendo realizada em Manaíra, Bessa, Cabo Branco, Altiplano, Portal do Sol, Alto do Mateus, Cristo, José Américo, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Centro, Trincheiras, Varjão, Cruz das Armas, Oitizeiro, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Costa e Silva e Mangabeira II, IV e VII.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.