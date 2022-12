Prazo para justificar ausência no 1º turno das eleições termina nesta quinta; veja como fazer

Compartilhe















Os eleitores que não puderam comparecer às urnas no primeiro turno das eleições deste ano e não informaram a Justiça Eleitoral da ausência no dia do pleito tem até esta quinta-feira (1º) para regularizar a situação. Na Paraíba, 534.574 (17,29%) faltam no primeiro turno.

Quem se ausentou apenas no 2º turno, podem justificar a ausência até o dia 9 de janeiro do próximo ano. Já as pessoas que estavam em viagem no exterior durante o pleito têm 30 dias após a data de retorno ao Brasil para fazer o procedimento.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza três maneiras de justificar voto: o Sistema Justifica, no site do tribunal, o aplicativo e-Título, e a apresentação em um cartório eleitoral de um formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) após a eleição. Quem não estive presente em nenhum dos pleitos deve realizar duas justificativas.

No caso do Sistema Justifica ou do e-Título, a documentação comprobatória pode ser digitalizada e anexada ao pedido. Para quem optar pelo requerimento de Justificativa Eleitoral, o material deve ser entregue presencialmente ou por correio.

Veja também Cabedelo se destaca no ranking de ‘cidades inteligentes’

Independentemente do método escolhido para justificar a sua ausência às urnas, o eleitor deverá entregar tanto um documento pedindo a justificativa quanto uma comprovação de que não pôde comparecer à zona eleitoral por forças maiores.

Caso a falta não seja justificada, o cidadão precisará pagar uma multa e fica sujeito a uma série de restrições. A multa para quem tiver a justificativa recusada é de R$ 3,51.

De acordo com o TSE, qualquer impossibilidade de exercer o voto pode ser alegada pelo eleitor, já que não há um rol de situações previstas na legislação que podem ser alegadas como justificativa para abstenção. Cada caso será julgado individualmente pela zona eleitoral em que o eleitor está inscrito, que deve decidir por deferir ou não a alegação.

Eleições 2022

justificativa

primeiro turno

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

TCE-PB analisa contas do governo João Azevêdo referentes a 2020 nesta quinta-feira

Com base no relatório/voto a ser apresentado pelo relator, o colegiado vota, que pode ser pela aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalvas.

Conversa Política

Cabedelo se destaca no ranking de ‘cidades inteligentes’

O recorte é composto por 12 indicadores, dentre eles Ideb, despesas com Educação, média de alunos por turma, computador por aluno e docentes com ensino superior.

Conversa Política

Programação do ‘Natal dos Sentimentos’ 2022 é divulgada pela prefeitura de João Pessoa

Ao todo, serão investidos R$ 2,5 milhões, que serão aplicados na iluminação especial que será instalada em pontos estratégicos da capital. A programação do Ano Novo ainda não foi divulgada.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter