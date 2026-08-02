Pesquisa do Procon-JP para preços de frios encontra diferença de R$ 59 no quilo do queijo do reino

Pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) para preços de frios encontrou o quilo do queijo do reino com uma diferença de R$ 59,09 na marca Piracanjuba, que está oscilando entre R$ 75,90 (Atacadão – Geisel) e R$ 134,99 (Bemais – Bancários), variação de 77,85%. Portanto, o consumidor que vai fazer feira de frios nos próximos dias deve consultar o levantamento de preços do Procon-JP para economizar nessas compras.

A maior variação, 123,60%, e também a terceira maior diferença da pesquisa, R$ 41,90, foi registrada no quilo do peito de peru Perdigão, que está com preços entre R$ 33,90 (Frios Patoense – Mercado de Mangabeira) e R$ 75,80 (Novo Mercato – Altiplano).

O quilo do queijo do reino Tirolez é o responsável pela segunda maior diferença do levantamento, R$ 52,55, que oscila entre R$ 83,90 (Atacadão – Geisel) e R$ 136,45 (Super Box Brasil – Geisel), variação de 62,63%. O peito de peru Sadia fica com a quarta colocação nas diferenças, R$ 31,11, comercializado entre R$ 37,89 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 69,00 (Ary Frios – Mercado de Mangabeira), variação de 82,11%.

A pesquisa do Procon-JP, que foi realizada em 16 estabelecimentos de João Pessoa no dia 29 de julho e coletou preços de 56 tipos de frios, traz preços de produtos como queijos (coalho, manteiga, muçarela, prato e do reino), presuntos (peito de peru e suíno), apresuntados, mortadela e salames.

Preços dos presuntos – A marca de presunto Seara traz a segunda maior variação, 91,96%, oscilando entre R$ 19,90 (Assai Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 38,20 (Super Box Brasil – Geisel), diferença de R$ 18,30; já o apresuntado Perdigão tem a terceira maior variação, 83,28%, com preços entre R$ 18,00 (Biu do Queijo – Mercado Central) e R$ 32,99 (Rede Compras – Aeroclube), diferença de R$ 14,99.

Supermercados visitados – Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Manaíra (Manaíra); Bemais (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); Rede Compras (Aeroclube); Novo Mercato (Altiplano): Atacadão e Super Box Brasil (Geisel).

Mercados públicos – Central (Gonzaga do Queijo e Biu do Queijo); Torre (Cian, Casa Verde e Estevão Frios e Derivados); Mangabeira (Frios Patoense e Ary Frios).