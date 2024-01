João Pessoa está no Top 10 dos destinos mais buscados para viagens rodoviárias no Brasil

Seja por meio de via aérea ou rodoviária, João Pessoa se mantém no ranking dos destinos mais buscados em 2023. Nesta quinta-feira (04), a Buson – um dos maiores marketplaces de venda de passagens rodoviárias -, revelou quais foram as cidades mais buscadas na plataforma no último ano. A capital paraibana ficou no Top 10, a única cidade do Nordeste nesse seleto grupo de destinos.

Entre os dez destinos, apenas duas cidades não são capitais. Além de João Pessoa, estão no Top 10 Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o protagonismo da capital paraibana entre os destinos mais buscados do Brasil aumenta a responsabilidade da Prefeitura em dotar a cidade com novos projetos de mobilidade, segurança e acessibilidade.

“Estamos trabalhando muito focados para superar as expectativas dos nossos visitantes e contamos com a parceria estratégica do Governo do Estado e do trade turístico nos esforços de ampliar as ações também na qualificação de mão de obra e capacitação do nosso destino junto às operadoras de turismo e agências de viagens de todo o país”, enfatizou o secretário.

Em dezembro do ano passado, João Pessoa também apareceu no Top 10 de vendas da operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas, se posicionando como um dos destinos tendência para a temporada de verão 2023/2024.

Em 2022, conforme dados divulgados pela operadora, a capital paraibana foi o destino mais comercializado pelos agentes de viagens ligados à empresa, com aumento 61% no número de passageiros em relação ao mesmo período.

Confira o ranking em ordem alfabética:

Belo Horizonte – MG

Brasília – DF

Campinas – SP

Cuiabá – MT

Curitiba – PR

Goiânia – GO

João Pessoa – PB

Ribeirão Preto – SP

Rio de Janeiro – RJ São Paulo – SP