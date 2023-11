Programa ‘Você Prefeito’ realiza mais uma Audiência Pública nesta segunda-feira

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), através do programa ‘Você Prefeito’, realiza, na próxima segunda-feira (13), mais uma Audiência Pública. O evento acontecerá na Escola Municipal Dom Helder Câmara, no bairro Valentina Figueiredo, às 19h, e reunirá moradores da 4ª e 12ª Regiões.

As audiências fazem parte das atividades do ciclo participativo do programa e têm por objetivo promover um diálogo entre representantes da gestão e a população de João Pessoa. De acordo com o secretário executivo de Participação Popular, Thiago Diniz, trata-se de um momento de escuta, onde os moradores podem e devem apresentar suas demandas, além de terem mais conhecimento sobre obras e serviços que estão sendo feitos em seus bairros e comunidades.

“O evento é de caráter popular. Estamos aqui para abraçar as reivindicações da nossa população e fazer com que essas demandas sejam resolvidas. O microfone é aberto para que nós, representantes da gestão, possamos ouvir e encaminhar as demandas que forem apresentadas. Acreditamos numa forma de governo participativa e democrática e, sem diálogo, isto não seria possível”, destacou Thiago Diniz.

A 4ª Região abrange os bairros Valentina I e II, Paratibe, Cuiá, Muçumagro; as comunidades: Barra de Gramame, Frei Damião, Santa Bárbara, Doce Mãe de Deus, Praia de Gramame, Praia do Sol, Parque do Sol, Cidade Maravilhosa, Quilombolas, Boa Esperança, Nova Mangabeira, Nossa Senhora das Neves; os Residenciais/Conjuntos Habitacionais: Nice de Oliveira (Paratibe), Manacá (Paratibe), da Cidadania (Paratibe), da Amizade (Paratibe); e o Loteamento Sonho Meu.

Já a 12ª Região é formada pelos bairros de Gramame, Engenho Velho, Ponta de Gramame, Colinas do Sul I e II, Gervásio Maia; e pelos Residenciais/Conjuntos Habitacionais: Conjunto Marinês, Gervásio Maia, Vista Alegre, Irmã Dulce, Jardim das Colinas, Conjunto 410.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique aqui: Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br).