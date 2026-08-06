Teixeira registra mais de 200 mortes de cães e gatos com suspeita de envenenamento

Animais são encontrados mortos com sinais de envenenamento em Teixeira e Polícia Civil investiga – Foto: TV Paraíba. Gustavo Demétrio

O município de Teixeira, no Sertão, registrou mais de 200 mortes de cães e gatos desde o início de maio, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Há suspeita de que os animais tenham sido envenenados. Os casos são denunciados por protetores de animais e estão sendo investigados pela Polícia Civil.

No final de junho, o caso em Teixeira já envolvia mais de 100 animais mortos. Pouco mais de um mês depois, o número duplicou. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Teixeira, Francisco Carlos, há suspeita de que os animais tenham sido envenenados. Exames foram realizados e os resultados estão sendo analisados pela Polícia Civil.

“As mortes começaram do início de maio para cá. De lá para cá, mais de 200 animais, comprovadamente, com suspeita de envenenamento. Inclusive já tem um laudo que tá em sigilo e está com a polícia”, explicou.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Polícia Civil da Paraíba, que informou que o caso está sob sigilo e, por isso, não pode divulgar detalhes da investigação em andamento. Segundo a corporação, não serão repassadas informações adicionais neste momento. Não há informações sobre suspeitos identificados ou presos.

História por trás dos casos

Beto Silva/TV Paraíba

Um dos casos que chamou a atenção dos moradores foi o da cachorra Safira, que vivia há sete anos com a técnica de enfermagem Verônica Honório. Segundo Verônica, o animal saiu de casa por alguns minutos, em uma noite de domingo, para fazer as necessidades. Ao retornar, apresentava salivação intensa e começou a passar mal.

“Ela já entrou babando. Foi questão de 10 minutos. Ela babando, babando muito, não era pouco não, e balançando a cabeça assim, aí caiu na cozinha. Eu pedi socorro ao vizinho”, disse.

Com a ajuda de um vizinho e de integrantes de um projeto de proteção animal que atua na região, foram realizados procedimentos de primeiros socorros para tentar estabilizar a cachorra. Safira foi levada para uma clínica veterinária particular, mas não resistiu e morreu.

A tutora acredita que o animal tenha sido envenenado. Segundo ela, a cachorra já estava sob maior observação porque havia relatos de mortes de outros animais na cidade. Verônica, no entanto, acreditava que os casos atingiam principalmente animais de rua. “Foi veneno. Foi veneno. Não sei se ela comeu ou se ela cheirou. Agora que foi veneno, foi”, afirmou.

A técnica de enfermagem disse que acompanhava os relatos de mortes de animais e estava preocupada com a situação.

“A gente já tava com psicológico abalado de ver tantas cenas cruéis, cachorro morrendo. Até então, eu eu eu pensei, eu disse: ‘Tão matando os de rua'”, disse.

Protetores de animais buscam respostas

Para Yasmim Nunes, integrante do Projeto Vira-Lata Vira Amor, houve um aumento no número de mortes de animais em Teixeira. Segundo ela, ainda não há respostas sobre quem seria responsável pelos casos.

“A gente lida com algo muito grande, muito grave, muito injusto. Que a gente não tem respostas concretas, é isso que a gente pede. A gente precisa fazer justiça, a gente precisa colocar essa pessoa na cadeia”, disse.

Segundo Yasmim, a suspeita dos protetores é de que os animais tenham sido envenenados após ingerirem alimentos contaminados. “A gente já percebeu que foi através da alimentação”, afirmou.