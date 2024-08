ONDE ASSISTIR Mallorca x Real Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (18/08)

A partida entre Mallorca x Real Madrid acontece HOJE (18/08), às 15h30, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Valencia que buscar os três pontos em seus domínios.

ONDE ASSISTIR A LA LIGA 24/25

No Brasil, os direitos de transmissão da La Liga 2024/25 estão com a ESPN e o Star+, oferecendo aos fãs a oportunidade de acompanhar todos os jogos da liga espanhola. Os canais ESPN costumam transmitir os principais confrontos ao vivo, incluindo jogos de destaque como os clássicos entre Barcelona e Real Madrid. Além disso, a cobertura inclui análises pré e pós-jogo, trazendo especialistas e ex-jogadores para discutir o andamento da temporada e as performances das equipes.

Para quem prefere assistir pela internet, o Star+ é a plataforma de streaming da ESPN, onde os assinantes podem acessar todos os jogos ao vivo e também rever partidas já realizadas. O serviço é acessível em diversos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores e smart TVs, permitindo que os fãs acompanhem a La Liga onde estiverem. Além das transmissões ao vivo, o Star+ oferece conteúdos exclusivos, como entrevistas, programas de debate e resumos das rodadas.

Prévia: Mallorca x Real Madrid – La Liga 2024/25

Neste domingo, 18 de agosto de 2024, às 20h30 (horário de Brasília), o Real Madrid iniciará sua campanha na La Liga 2024/25 com um confronto fora de casa contra o Mallorca, no Estadi Mallorca Son Moix. Recém-coroado campeão da Supercopa da UEFA, o time merengue chega confiante e com grandes expectativas para a temporada.

**Mallorca: Desafios à Vista

O Mallorca está se preparando para sua quarta temporada consecutiva na elite do futebol espanhol, algo que não acontecia desde 2013. No entanto, a equipe não teve um desempenho confortável na última temporada, terminando na 15ª posição, apenas sete pontos à frente da zona de rebaixamento.

Com um novo técnico no comando, Jagoba Arrasate, que assumiu após deixar o Osasuna, o time das Ilhas Baleares espera melhorar seu desempenho. O Mallorca fez algumas contratações importantes durante o verão, incluindo Johan Mojica, que veio do Villarreal, e Takuma Asano, que chegou como agente livre. No entanto, a saída do goleiro Predrag Rajkovic para a Saudi Pro League foi um golpe significativo.

Nos confrontos recentes contra o Real Madrid, o Mallorca não tem tido muito sucesso, vencendo apenas uma vez na La Liga desde outubro de 2019. Na temporada passada, o Real Madrid venceu os dois encontros por 1-0, e os comandados de Carlo Ancelotti são amplamente favoritos para conquistar os três pontos neste fim de semana.

**Real Madrid: Mantendo a Dominância

O Real Madrid entra em campo como atual campeão espanhol, após uma temporada 2023/24 dominante, onde terminou com 10 pontos de vantagem sobre o Barcelona. Além disso, o time conquistou a Supercopa da UEFA recentemente, com uma vitória por 2-0 sobre a Atalanta BC, jogo em que Kylian Mbappé marcou em sua estreia oficial pelo clube.

Com um elenco fortalecido pela chegada de Mbappé e do jovem talento Endrick, além da presença de Jude Bellingham no meio-campo, o Real Madrid é novamente o favorito tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões nesta temporada. Na pré-temporada, apesar de derrotas para Milan e Barcelona, os merengues mostraram seu poder ao vencer o Chelsea e a Atalanta.

Para este jogo, Ancelotti deverá manter a mesma escalação que derrotou a Atalanta na Supercopa, com Vinicius Junior, Mbappé e Rodrygo formando o trio de ataque. Eder Militão, recuperado de lesão, deve atuar ao lado de Antonio Rudiger na defesa.

**Notícias das Equipes**

O Mallorca não poderá contar com Javi Llabres, que está lesionado. Arrasate deve optar por uma formação com três zagueiros, com Johan Mojica fazendo sua estreia pela equipe. No ataque, Asano pode ser uma das novidades ao lado de Vedat Muriqi.

No Real Madrid, David Alaba ainda está afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto Eduardo Camavinga sofreu uma lesão no joelho durante os treinos e ficará de fora por cerca de seis semanas. Apesar dessas ausências, Ancelotti conta com um elenco forte e capaz de manter o alto nível.

**Previsão**

Embora o Mallorca possa dificultar as coisas, especialmente jogando em casa e sob a orientação de um técnico experiente como Arrasate, o Real Madrid parece estar em excelente forma e deve sair vitorioso.

**Previsão:** Mallorca 0-2 Real Madrid

Os merengues têm tudo para começar sua campanha na La Liga com o pé direito, mostrando porque são os atuais campeões e favoritos ao título novamente nesta temporada.

