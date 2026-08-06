Maçã do Amor se mantém como símbolo da Festa das Neves e garante renda para dezenas de famílias

João Pessoa chega aos 441 anos e, nas comemorações de aniversário da cidade, a maçã do amor se mantém como um símbolo tradicional presente na Festa das Neves. A fruta típica, coberta com caramelo vermelho, é fonte de renda para várias famílias de comerciantes informais da Capital. Todos os anos, esses trabalhadores se cadastram junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e ocupam espaços autorizados em locais como o Parque Solon de Lucena (Lagoa) e o Busto de Tamandaré.

Maria Nieri Vaneide da Silva, que há 40 anos garante a sobrevivência de toda a família com a venda de maçã do amor, é uma das ambulantes com cadastro aprovado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Sedurb, para trabalhar na tradicional Festa das Neves com a oferta específica do doce. Atualmente, a iguaria está sendo comercializada por R$ 5.

A vendedora disse que aprendeu ainda nova sobre a preparação da maçã do amor, que tem como ingredientes açúcar cristal, vinagre, água e corante vermelho, e que, desde então, não parou mais de trabalhar com o produto e está sempre participando dos eventos públicos de João Pessoa.

“Apesar do consumo ter diminuído entre os jovens, muita gente das gerações mais antigas continua comprando essa comida que tem gosto de infância”, afirma dona Maria Nieri. Segundo ela, a tradição também vem sendo repassada aos filhos, familiares e amigos.

Istefani Tuanny da Silva Nóbrega se dedica a venda do produto há 16 anos. Uma atividade que ela chama de rentável e que garante o sustento da família. A comerciante destacou que aprendeu a profissão com uma tia do esposo e tem ensinado a receita para a família, vizinhos e amigos.

“Toda a família aprendeu e trabalha com o produto que é bastante procurado nas festas de ruas, especialmente pela geração antiga. As pessoas mais novas não aprenderam a ter esse olhar sobre a maçã do amor. Posso dizer, sem medo de errar, que ela é uma benção na minha vida e de todos que aprenderam comigo”, ressaltou.

Istefani Tuanny explica que o processo para preparar e aprontar a maçã dura uma hora, desde a lavagem da fruta, ao mel e a fixação no palito. Nesse tempo, é possível fazer uma caixa, o equivalente a 200 maçãs, e vender a R$ 5 a unidade. “Em média, durante a Festa das Neves, dá para vender um total de mil maçãs do amor”, pontuou.

Símbolo de João Pessoa – O secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Marmuthe Cavalcanti, ressalta que a maça do amor é um verdadeiro símbolo para a cidade de João Pessoa. “Os vendedores de maça do amor são essenciais, todos os anos, quando abrimos as vagas para os comerciantes informais trabalharem nas festas de rua. E, na Festa das Neves então, não pode faltar de jeito nenhum. É praticamente um item obrigatório no edital, já que o doce é um símbolo de João Pessoa”, pontuou.

História – A maçã do amor é um doce que mistura história, tradição e um toque de romantismo. A versão mais conhecida da sua origem surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX. Conta-se que o confeiteiro William W. Kolb, de Nova Jérsei, mergulhou maçãs em uma calda de açúcar vermelha enquanto fazia experiências com doces de Natal. As maçãs brilhantes chamaram a atenção dos clientes na vitrine e logo se tornaram um sucesso, passando a ser conhecidas como ‘candy apples’. Há, porém, registros de maçãs caramelizadas sendo vendidas em Londres ainda na década de 1890, o que indica que preparações semelhantes já existiam antes.

No Brasil, a maçã do amor se popularizou na década de 1950. Uma das histórias mais aceitas atribui sua criação à família espanhola Farre, que imigrou para o país em 1954. Inspirados nas frutas caramelizadas chinesas, conhecidas como tanghulu, eles adaptaram a técnica usando maçãs e registraram a receita em 1959. O doce rapidamente se tornou um símbolo das festas juninas, quermesses, parques de diversão e feiras de todo o Nordeste.

O nome ‘maçã do amor’ também tem versões diferentes. Uma delas diz que o doce era frequentemente oferecido como presente romântico, especialmente no Dia dos Namorados. Outra conta que o nome surgiu durante uma conversa da própria família Farre enquanto decidiam como batizar o produto.

Hoje, a maçã do amor é um dos doces mais tradicionais das festas brasileiras e inspirou outras receitas, como o morango do amor, que ganhou grande popularidade nos últimos anos.