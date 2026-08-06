Sem vice definido, Progressistas lança candidatura de Lucas ao Governo da Paraíba
O Progressistas realizou, na noite desta segunda-feira (5), a convenção partidária que homologou a candidatura de Lucas Ribeiro ao Governo da Paraíba. O evento aconteceu no Centro de Convenções de João Pessoa. A expectativa era para o anúncio do vice na chapa do atual governador. No entanto, o nome ainda não foi definido.
O impasse na definição pelo vice atrasou o início da convenção. O evento estava marcado para começar às 16h11. No entanto, os correligionários tiveram que esperar o fim de uma reunião que estava acontecendo na Granja Santana. Com isso, os principais componentes da chapa só chegaram ao Centro de Convenções por volta das 19h20.
Com a indefinição sobre o vice, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), decidiu se retirar das negociações. Ele, inclusive, não foi à convenção.
Junto ao nome de Lucas, também foram homologadas as candidaturas de João Azevêdo e Nabor Wanderley para o Senador. Inclusive, o ex-prefeito de Patos anunciou Daniella Ribeiro como sua suplente na disputa por uma cadeira Senado Federal.
Assim que chegou à convenção, Lucas foi o primeiro a discursar. Em sua fala, o atual governador, que vai disputar um cargo no executivo, como cabeça de chapa, pela primeira vez, ressaltou a sua passagem por todos os cargos que ocupou antes de chegar à Governadoria.
“A Paraíba se acostumou a andar para a frente e, nós, estamos de mãos dadas com o futuro. Eu sempre aprendi que pra gente servir melhor as pessoas, a gente tem que continuar aprendendo. Foi assim na minha formação na advocacia, foi assim no meu mestrado, foi assim no meu doutorado, tem sido assim, foi assim em Campina Grande, como vereador, secretário, vice-prefeito, vice-governador e agora como governador. Porque, quem aprende mais, faz melhor. E quem faz melhor é a gente aqui. Nós não somos promessas”, disse Lucas Ribeiro.
Nascido em Campina Grande, Lucas Ribeiro começou a vida pública concorrendo à Câmara Municipal da sua cidade natal, em 2016. Mesmo não sendo eleito, ele chegou a assumir o cargo na condição de suplente em algumas oportunidades. Em 2020, foi eleito vice-prefeito na chapa de Bruno Cunha Lima.
Depois de dois anos, Lucas rompe com Bruno Cunha Lima e disputa o cargo de vice-governador, na chapa de João Azevêdo. Ocupou o cargo até abril deste ano quando, dada a renúncia de João para concorrer ao Senado, assumiu o Governo, aos 36 anos, se tornando o governador mais jovem a ser empossado no cargo no Estado.
Texto: Gabriel Abdon