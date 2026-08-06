Leo Bezerra anuncia continuação da Festa das Neves no Parque Solon de Lucena até domingo

Devido ao sucesso da Festa das Neves no Parque Solon de Lucena (Lagoa), o prefeito Leo Bezerra e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti, anunciaram a reedição do Edital de Chamamento Público nº 013/2026, prorrogando o prazo de funcionamento dos parques de diversão e da atuação dos comerciantes informais no Parque Solon de Lucena, até domingo (9). A previsão é que o documento oficializando a medida seja publicado nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial do Município.

Na prática, a iniciativa representa a continuação da Festa das Neves, para a alegria dos pessoenses, turistas e dos comerciantes autorizados, através de edital, a trabalhar durante o evento. Do total de vagas ofertadas, 235 foram destinadas ao polo do Parque Solon de Lucena. No local, também estão disponíveis sete parques de diversões, com opções de lazer para todas as idades. Além disso, o preço é popular: R$ 10 em qualquer brinquedo. Entre eles: roda-gigante, carrosséis, carrinhos, pula-pulas, brinquedos infláveis, piscinas de bolinhas, entre outros, além da tradicional Monga.

“Fico muito feliz em saber que nossa equipe técnica está pensando no desenvolvimento da nossa cidade. E a Festa das Neves não é diferente. Estive vários dias lá, e todo pedido dos ambulantes e da população foi que a Festa se estendesse até o próximo domingo. Então, atendendo ao pedido da população e da nossa equipe técnica, até domingo vamos ter Festa das Neves. [O evento] tá lindo, maravilhoso, e tudo ordenado direitinho pela nossa Sedurb”, disse Leo Bezerra, através das redes sociais.

Por sua vez, o secretário Marmuthe Cavalcanti afirmou que a Sedurb segue trabalhando para fortalecer a economia local, ao incentivar o comércio informal organizado e promover uma Festa das Neves cada vez mais acolhedora para moradores e visitantes. “A gente resolveu reeditar o edital publicado para instalação dos ambulantes na Lagoa, que seria até 5 de agosto. Vamos estender até o próximo domingo. Uma prova muito clara do compromisso da Gestão com os trabalhadores informais da nossa cidade. Mais dinheiro no bolso para os ambulantes”, destacou o secretário.

Programação – Nesta quarta-feira (5) a cidade de João Pessoa completa 441 anos de fundação. A data também marca o encerramento da programação musical da Festa das Neves 2026, com apresentações da Banda 5 de Agosto e da Companhia Municipal de Dança, seguidas dos shows de Fábio Junior e Roupa Nova, a partir das 19h, no Busto de Tamandaré.

A Festa das Neves é resultado de uma grande ação da Prefeitura de João Pessoa, envolvendo diversas secretarias, como: a Comunicação (Secom); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Infraestrutura (Seinfra); Saúde (SMS); Turismo (Setur); Meio Ambiente (Semam); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), com a Guarda Civil Metropolitana (GCM); Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP); e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur); realizando um trabalho integrado para garantir infraestrutura, mobilidade, limpeza, saúde e segurança ao público. O evento também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.