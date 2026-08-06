PROJETO INOVAR RECUPERA BARREIRO NO DISTRITO DA CRUZ E BENEFICIA FAMÍLIAS RURAIS
A Prefeitura de Currais Novos segue com as ações voltadas ao desenvolvimento rural por meio do Projeto Inovar, iniciativa da gestão municipal criada com o objetivo de identificar e solucionar demandas das comunidades rurais.
Nesta semana, o projeto chegou ao Distrito da Cruz, onde está sendo realizada a recuperação e ampliação de um barreiro que beneficiará diretamente 5 famílias da localidade. O reservatório apresentava sérios problemas estruturais, o que impedia o acúmulo de água há vários anos, comprometendo o abastecimento e as atividades produtivas das famílias.
Com a intervenção, o barreiro passará a ter maior capacidade de armazenamento e mais segurança hídrica para as famílias que vivem na região.
O prefeito Lucas Galvão esteve no local acompanhando o andamento dos serviços ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, Cleyper Salustiano.
“O Projeto Inovar nasceu para ouvir as comunidades e resolver problemas que se arrastam há muitos anos. Aqui no Distrito da Cruz, encontramos um barreiro sem condições de armazenar água, e estamos realizando uma obra que vai mudar a realidade dessas famílias.”, destacou o prefeito.
O secretário Cleyper Salustiano ressaltou que o trabalho integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento para ampliar a infraestrutura hídrica da zona rural e garantir melhores condições para os agricultores e criadores do município.