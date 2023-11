Prefeitura de João Pessoa promoverá palestra sobre racismo estrutural e suas consequências na sociedade

17/11/2023 |

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) e a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial irão promover, na próxima segunda-feira (20), a palestra ‘Racismo estrutural e suas consequências na sociedade’, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. O evento será no Espaço da Mulher, localizado no Paço Municipal, das 13h às 17h, sendo aberto ao público em geral.

Uma das palestrantes convidadas é a advogada Carla Uedler Moreira, especialista em direito antidiscriminatório. Ela é pós-graduada em prática judicante pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e pós-graduada no curso de formação para magistratura pela Escola Superior de Magistratura (ESMA/PB). Atualmente, Carla Uedler atua como secretária geral da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial na Ordem dos Advogados – Seccional Paraíba (OAB-PB).

Também participará do evento como palestrante a advogada Francisca Leite, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Ela é diretora da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB-PB e ouvidora da Rede de Sororidade da OAB-PB.

Francisca Leite ainda é membro das Comissões de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB-PB, de Combate à Violência contra a Mulher e do Conselho de Igualdade Racial do Município de João Pessoa.