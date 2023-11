Prazo para pedir reaplicação do Enem 2023 é prorrogado até 20 de novembro

O prazo para pedir a reaplicação do Enem 2023 foi prorrogado até a próxima segunda-feira (20). Os candidatos que precisarem de uma nova data para o exame devem fazer a solicitação pela Página do Participante, em https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reaplicará as provas nos dias 12 e 13 de novembro.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem

Tem direito a reaplicação quem puder comprovar que com uma doença infectocontagiosa (que deve ser comprovada), quem teve problemas logísticos ou candidatos que fariam as provas em locais situados a mais de 30 quilômetros de suas casas.

O candidato que alegou ter indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não terminou as provas ou precisou deixar o local de provas não poderá solicitar a reaplicação.

Doenças infectocontagiosas que podem justificar falta no Enem

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Varíola dos macacos (monkeypox, mpox);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

Na documentação para comprovação de doenças, devem constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

Problemas logísticos que podem justificar faltas no Enem