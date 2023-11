Rede Paraíba abre vagas para programa de estágio

A Rede Paraíba está com vagas abertas para o Start, programa de estágio da empresa. Estudantes universitários de diversos cursos podem se inscrever no programa até o dia 17 de novembro.

Estão sendo oferecidas vagas em vários setores da Rede Paraíba, para as áreas abaixo:

Administração

Contabilidade

Arquivologia

Jornalismo

Rádio e TV

Publicidade e Propaganda

Mídias Digitais

Marketing

Design Gráfico

Engenharia

Sistemas da Informação

Os estudantes dessas áreas que tiverem interesse em se juntar à empresa podem se inscrever por meio de formulário que pode ser acessado clicando AQUI.

A Rede Paraíba reúne os principais veículos de comunicação do estado. Além da TV Cabo Branco e da TV Paraíba, afiliadas da Globo, fazem parte do grupo o g1 Paraíba, o ge Paraíba, o Jornal da Paraíba e as rádios Cabo Branco FM e CBN Paraíba.