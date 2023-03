Prefeitura de João Pessoa oferece assistência odontológica em diversos serviços

Esta semana

19/03/2023

Nesta segunda-feira (20) é comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal. A data tem o objetivo de reforçar a importância dos cuidados adequados com a saúde da boca, que é uma das prioridades da rede municipal de saúde. Por isso, a Prefeitura de João Pessoa oferece assistência odontológica à população, desde os atendimentos básicos até os procedimentos especializados e atenção hospitalar.

Atualmente, a Atenção Básica conta com 192 equipes de saúde bucal, compostas por dentistas e auxiliares, que realizam atendimentos de periodontia (tratamento da gengiva), endodontia (tratamento de canal), cirurgia oral menor, estomatologia/patologia bucal (para diagnosticar lesões malignas), radiologia e prótese total removível, entre outros. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs), distribuídas por todo o município, são ofertadas consultas, restaurações, extrações dentárias, remoção de tártaro, entre outros serviços.

“Aqui na Capital temos uma rede de saúde bucal estruturada para prestar assistência com cuidados básicos e rotineiros, além de serviços especializados. Dessa forma, a população tem acesso a cuidados com a saúde da boca, começando desde a infância até a fase adulta, sempre acompanhada por profissionais especializados”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

Especialidades – Para os atendimentos especializados, há os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) nos bairros do Cristo, Jaguaribe, Torre e Mangabeira, sendo esses dois últimos com atendimento de urgência 24 horas. Nos CEOs são ofertados serviços de odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, dentística, radiologia, periodontia, estomatologia, serviços de diagnóstico bucal, realização de biópsias e prótese dentária, além do atendimento especializado a pacientes com necessidades especiais.

Só no ano passado, os CEOs realizaram mais de 57 mil atendimentos, entre procedimentos, consultas e exames. Para ter acesso aos serviços, o usuário deve se dirigir primeiramente à sua USF, onde receberá o encaminhamento. Além de encaminhados das Unidades de Saúde da Família (USF), os CEOs atendem usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas Organizações não governamentais (Ongs) que atuam no seguimento da assistência psicossocial.

Atenção hospitalar – Disponível nos cinco hospitais administrados pela Prefeitura, o serviço de odontologia hospitalar atende, diariamente, todos os pacientes internos nas unidades de terapia intensiva (UTI). Além disso, os odontólogos também fazem visitas nos leitos de enfermaria, onde realizam orientações sobre a higiene bucal e atendimentos específicos, sempre que necessário.

Os dentistas hospitalares da rede municipal de saúde são responsáveis em diagnosticar, controlar e tratar dor e infecções bucais através de prescrições medicamentosas e tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, além de remover quaisquer dispositivos orais que interfiram na saúde bucal, na condição sistêmica e, no controle de hemorragias.

Odontomóvel – Complementando a assistência e ofertando atendimentos odontológicos para as populações de locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, como nas áreas descobertas, a rede municipal dispõe da Unidade Odontológica Móvel (UOM), popularmente chamada de Odontomóvel, que oferece todos os procedimentos que são realizados nas USFs. No ano passado, o serviço realizou mais de 2,7 mil atendimentos.

Odonto em Cena – Criado no ano há cerca de dois anos pela Coordenação de Saúde Bucal, o ‘Odonto em Cena’ tem proporcionado a realização de ações de prevenção e promoção de cuidados com a boca através de encenações teatrais e fantoches. O objetivo é ensinar sobre a importância do cuidado com a saúde bucal para crianças, mas de uma forma lúdica e humanizada.

O projeto é composto pelos profissionais de odontologia e auxiliar de saúde bucal da Rede Municipal e as apresentações acontecem sempre nas ações de saúde e cidadania realizadas pela SMS e outras secretarias da Prefeitura de João Pessoa. Após a apresentação, todas as crianças recebem escovas de dente, específicas para a idade, para colocar em prática os cuidados aprendidos na ação.