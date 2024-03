PALPITES CRB x Athletic Club Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (12/03)

CRB x Athletic: Onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (12), o CRB enfrentará o Athletic pela segunda fase da Copa do Brasil, em um confronto que promete muita emoção. A partida está marcada para às 19h e será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. Os fãs de futebol não podem perder a oportunidade de acompanhar este duelo decisivo.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o CRB empatou com o Rio Branco-AC, avançando de fase pelo critério de desempate que favorece o visitante. Agora, diante do Athletic, o Galo só garantirá a vaga na próxima fase com uma vitória, já que o empate levará a decisão para os pênaltis.

O técnico Daniel Paulista enfrenta alguns desafios devido a desfalques por lesão, como Jorginho e Welder. Por outro lado, João Neto, que não foi inscrito no Alagoano, poderá ter a chance de atuar nesta importante partida.

Já o Athletic, após vencer o Volta Redonda na fase anterior, está focado em avançar no torneio nacional. Mesmo fora das semifinais do Mineiro, a equipe de São João del Rei está determinada a fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. O treinador Roger Silva, que assumiu o comando após o término da primeira fase do Mineiro, deverá manter a base da equipe que atuou no último final de semana.

Onde assistir:

Data: 12 de março de 2024 (terça-feira)

12 de março de 2024 (terça-feira) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Transmissão: SporTV e Premiere

Prepare-se para uma emocionante disputa entre CRB e Athletic na Copa do Brasil e não perca nenhum lance deste confronto decisivo rumo à próxima fase da competição.