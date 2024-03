Ipatinga x Democrata ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Mineiro de 2024, HOJE (12/03)

O jogo Ipatinga x Democrata acontece HOJE, HOJE (12/03) às 19:30 hs pelo Campeonato Mineiro de 2024, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O time Ipatinga joga em seus domínios, e tem o mando de campo, segundo páginas do cruzeiroec.com.br e Villanovamg.com.br

Palpite

19:30 Ipatinga 2 x 1 Democrata GV

Atlético x América: O Duelo Mineiro na Arena MRV

Neste sábado, a Arena MRV será o palco de um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Mineiro 2024: o clássico entre Atlético e América. As equipes, que já se enfrentaram na fase de grupos com um empate de 1 a 1, agora disputam uma vaga na final do torneio estadual.

Transmissão: Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, exclusivamente para Minas, e pela Premiere, disponível em todo o Brasil.

Preparação e Escalações: O Atlético, sob a liderança de Luiz Felipe Scolari, concluiu os preparativos para o jogo decisivo. Com a equipe quase completa, a exceção de Matías Zaracho, o Galo conta com a possível estreia de Brahian Palacios, reforço recém-contratado.

O América, liderado por Cauã de Almeida, chega com força total após a liberação do meia Martínez pelo departamento médico. O Coelho, que foi o líder do Grupo C, busca aproveitar a vantagem de jogar por dois resultados iguais e a possibilidade de decidir em casa.

Escalações Prováveis: Atlético: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs, Arana; Otávio, Rubens, Scarpa, Alisson; Paulinho, Hulk. Técnico: Felipão.

América: Dalberson; Daniel Borges, Éder, Pedro Barcelos, Marlon; Alê, Rodriguinho, Moisés, Matheusinho; Renato Marques, Rodrigo Varanda. Técnico: Cauã de Almeida.

Arbitragem: O árbitro Caio Max Augusto Vieira será o responsável por conduzir o jogo, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França Costa. O VAR estará sob o comando de Adriano Milczvski.

A expectativa é de um jogo disputado, onde a tradição e a paixão pelo futebol mineiro estarão em evidência. Que vença o melhor!