ONDE ASSISTIR Barcelona x Napoli AO VIVO CHAMPIONS 23/24, HOJE (12/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Barcelona x Napoli , jogam pela Champions League, edição 2022/2023 hoje, HOJE (12/03) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2023 – 2024, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2023 – 2024, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Barcelona .

Assim, neste ano, os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais da TURNER para todo o Brasil e, inclusive, em TV Aberta, pelo SBT. Todavia, o torcedor também pode assistir online pelo Facebook, em algumas partidas. Nesta fase de eliminatórias, a ESPN também transmitirá jogos. Portanto, será possível assistir a Champions, este ano, pelo HBO MAX, TNT, ARENA TNT (online), Facebook e SBT.

Prévia: Barcelona x Napoli – Um Confronto de Titãs

Prévia: Barcelona vs. Napoli – Previsão, Notícias das Equipes, Escalações

Com o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões equilibrado após o primeiro jogo, o campeão espanhol Barcelona e seu adversário italiano Napoli se enfrentam em Montjuic na terça-feira.

Os artilheiros principais de ambos os lados marcaram em Nápoles, onde o jogo terminou empatado por 1 a 1 – preparando uma batalha titânica na Catalunha.

Prévia do Jogo

Barcelona e Napoli se enfrentaram no mês passado no estádio que agora leva o nome de Diego Maradona, após ambos terem passado de forma pouco convincente pela fase de grupos do outono da Liga dos Campeões.

Robert Lewandowski, do Barça, voltou no tempo para produzir um belo gol quando a marca de uma hora se aproximava – ficando a sete gols de sua centena na principal competição de clubes da Europa – antes do principal artilheiro dos anfitriões, Victor Osimhen, igualar o placar aos 75 minutos, em sua primeira aparição desde seu retorno da Copa das Nações Africanas.

Embora o 12º gol de Lewandowski em 12 jogos de mata-mata da Liga dos Campeões não tenha sido suficiente para dar à equipe de Xavi uma valiosa vantagem no primeiro jogo, eles estarão empatados antes do jogo de volta em casa nesta semana e permanecem invictos em cinco confrontos com o Napoli.

Eliminar o Napoli da Europa pela terceira vez em cinco anos veria o clube catalão fazer sua primeira aparição nas quartas de final desde 2020 – e os resultados desde que Xavi anunciou sua próxima partida sugerem que eles podem progredir novamente nesta temporada.

Seguindo a vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca na sexta-feira, garantida pelo magnífico gol de Lamine Yamal no segundo tempo, o Barcelona está invicto em oito jogos e – apesar de sofrer várias lesões – manteve o gol zerado nos últimos três.

Ainda atrás dos antigos rivais do Real Madrid na corrida pelo título da La Liga e também fora da Copa do Rei, o Barça certamente está contando com a conquista do principal prêmio europeu para evitar encerrar uma temporada difícil sem troféus.

Quando o Barça evitou a derrota fora de casa no primeiro jogo de uma eliminatória da Liga dos Campeões, eles avançaram em 20 de 21 ocasiões anteriores. No entanto, eles não venceram nenhum de seus últimos quatro jogos eliminatórios desde que venceram o Napoli no ‘derby de Maradona’ há quatro anos.

Enquanto isso, o Napoli carrega o peso de uma história de fracassos em recuperação de desvantagens no primeiro jogo em competições da UEFA, tendo sido eliminado nas últimas 11 vezes em que não levou vantagem para o jogo fora de casa.

Quartas de finalistas no ano passado, os campeões da Serie A não conseguiram brilhar na Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto Rudi Garcia e Walter Mazzarri falharam em substituir adequadamente o técnico vencedor do Scudetto, Luciano Spalletti, e se classificaram como segundos colocados no Grupo C.

O treinador interino Francesco Calzona retornou a Nápoles apenas dias antes do primeiro jogo do mês passado, tornando-se o terceiro técnico da temporada do clube, mas com Osimhen de volta do serviço internacional e Khvicha Kvaratskhelia finalmente encontrando sua melhor forma, a situação começou a melhorar.

Embora ainda corram o risco de não se classificar para a Europa, o Napoli está invicto em cinco jogos desde que Calzona assumiu o comando, e entre os empates com Cagliari e Torino, eles demoliram o Sassuolo em dificuldades por 6 a 1 e venceram a Juventus em crise no Stadio Maradona.

Osimhen marcou cinco gols durante esse período, enquanto ‘Kvaradona’ marcou quatro vezes – incluindo o gol de abertura contra o Torino na sexta-feira – então os campeões italianos não estão sem esperança enquanto se dirigem da Campânia para a Catalunha.

O Napoli também venceu cinco de seus oito jogos fora de casa na Liga dos Campeões desde o início da temporada passada – tantos quanto nas 21 anteriores – e não devem ser subestimados, apesar de não terem o mesmo brilho que tornava o time de Spalletti tão especial.

Forma do Barcelona na Liga dos Campeões:

Vitória-Empate-Derrota-Vitória-Empate-Derrota

Forma do Barcelona (todas as competições):

Empate-Vitória-Derrota-Empate-Vitória-Derrota

Forma do Napoli na Liga dos Campeões:

Derrota-Vitória-Empate-Derrota-Vitória-Empate

Forma do Napoli (todas as competições):

Empate-Empate-Empate-Vitória-Vitória-Derrota

Notícias das Equipes

Desde o primeiro jogo em fevereiro, os problemas de lesão do Barcelona se transformaram em algo próximo de uma crise, já que Frenkie De Jong (tornozelo) e Pedri (músculo posterior da coxa) estarão ausentes do time titular dos anfitriões na terça-feira à noite.

A vítima do ACL, Gavi, já está indisponível, então Andreas Christensen e Ilkay Gundogan podem ser acompanhados por Fermin Lopez em um meio-campo improvisado; Ferran Torres, Alejandro Balde e Marcos Alonso também estão fora. A presença de Raphinha também está em dúvida, devido a um problema no tornozelo, mas Ronald Araujo retorna de suspensão.

Em Nápoles, Lamine Yamal, de 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a aparecer em um jogo eliminatório da Liga dos Campeões, e agora ele buscará ser o mais jovem artilheiro na história da competição. Mais que o dobro da idade de seu companheiro de equipe, Robert Lewandowski começa na frente pelo Barça, tendo acumulado 18 participações em gol em seus últimos 12 jogos nas fases finais.

Enquanto isso, o gol de empate de Victor Osimhen contra o Barça foi seu nono gol na Liga dos Campeões, e mais um o tornaria o jogador nigeriano mais prolífico na competição, ultrapassando Obafemi Martins. O artilheiro da última temporada deve liderar um trio ofensivo também composto por Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Jens Cajuste e Cyril Ngonge podem ficar de fora com lesões na coxa, enquanto o zagueiro Amir Rrahmani saiu mancando contra a Juventus com um problema semelhante e foi um substituto não utilizado na sexta-feira à noite. Leo Ostigard está pronto para substituir o último, se necessário.

No meio-campo, Piotr Zielinski deve ser substituído, já que não foi registrado para esta fase da competição depois de recusar-se a assinar um novo contrato – espera-se que o internacional polonês se junte à Inter de Milão neste verão.

Possíveis Escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, Lopez; Yamal, Lewandowski, Felix

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Palavras Finais

Acreditamos que o Barcelona vencerá o Napoli por 2 a 1 (vitória do Barcelona por 3 a 2 no agregado). Não apenas eles montaram uma sequência de resultados mais consistente – e realmente deveriam ter vencido o primeiro jogo -, mas o Barcelona fez isso diante da adversidade, com vários membros do elenco ausentes devido a lesões.

Tendo conquistado inúmeros pontos na La Liga por meio de gols marcados após o minuto 70, mesmo se o Napoli melhorar e conseguir marcar em Montjuic, o Barça pode contar com esse espírito para levá-los até o fim e para as quartas de final da Liga dos Campeões.