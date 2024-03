ONDE ASSISTIR Arsenal x Porto AO VIVO CHAMPIONS 23/24, HOJE (12/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Em risco de mais uma eliminação precoce da Liga dos Campeões, o Arsenal busca reverter um déficit de 1-0 quando o Porto chega ao Emirates para o segundo jogo da batalha das oitavas de final na terça-feira à noite.

Os homens de Mikel Arteta estavam prestes a levar um empate sem gols respeitável de volta para casa do encontro de abertura, apenas para serem desfeitos por um incrível gol de último minuto de Galeno.

Prévia do Jogo

Houve aparentemente nenhuma forma de conter o poder ofensivo do Arsenal depois que os Gunners marcaram seis gols contra o West Ham United e cinco contra o Burnley sem resposta antes do primeiro jogo das oitavas de final com o Porto, cujo último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões os viu levar cinco gols do Barcelona.

No entanto, enquanto o time de Arteta jogou exatamente nos planos do Porto com a concessão de faltas desnecessárias – embora várias delas tenham sido consideradas leves – e ingenuidade no último momento, os homens de Sergio Conceicao capitalizaram de maneira incrível, com o chute de longa distância de Galeno indo parar no canto inferior.

Um Arsenal atípico e ineficaz deixou o Estádio do Dragão sem conseguir um único chute no alvo – não desde 2011 que eles conseguiram essa façanha indesejada na Liga dos Campeões – mas Arteta obteve a resposta que buscava de suas tropas, que acordaram no domingo liderando a Premier League.

Três vitórias consecutivas sobre Newcastle United, Sheffield United e Brentford – esta última graças a um cabeceio de Kai Havertz aos 86 minutos – viram o Arsenal recuperar sua posição no topo da tabela pela primeira vez desde dezembro, e o empate entre Liverpool e Manchester City significa que os Gunners ainda estão liderando com 10 jogos restantes.

Entre assistir à batalha emocionante em Anfield de forma relaxada, Arteta busca a fórmula vencedora que evitará que o Arsenal sofra uma oitava eliminação consecutiva na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, e o espanhol testemunhou sua equipe vencer todos os três jogos da fase de grupos com 12 gols marcados e nenhum sofrido durante o outono.

Apenas uma vez em suas últimas 10 tentativas, o Arsenal conseguiu avançar na Liga dos Campeões após perder o primeiro jogo, embora esse triunfo tenha ocorrido adequadamente contra o Porto na campanha de 2009-10, que continua sendo a ocasião mais recente em que os Gunners chegaram às quartas de final da principal competição europeia.

Buscando garantir que a história não se repita no solo londrino, os poderosos portugueses chegam à capital inglesa após uma série de resultados domésticos que elevaram a moral da equipe, incluindo uma incrível destruição por 5-0 dos campeões da Primeira Liga, Benfica, em 3 de março.

A equipe de Conceicao seguiu essa destruição dos campeões com uma vitória rotineira por 3-0 fora contra o Portimonense na sexta-feira à noite, onde Galeno marcou novamente após marcar dois gols contra o Benfica, embora o título ainda esteja fora do alcance do Porto; eles estão quatro pontos atrás do líder Sporting Lisboa, tendo jogado duas partidas a mais.

Desde a temporada 2012-13, contra o Málaga, que os Dragões foram eliminados de uma fase de oitavas de final da Liga dos Campeões após prevalecerem no primeiro jogo, mas a história precisa ser escrita se eles quiserem evitar que esse cenário indesejado ocorra novamente; o Porto falhou em vencer em seus últimos 22 jogos na Inglaterra, e seu único sucesso contra uma equipe da Premier League fora de casa ocorreu contra o Chelsea em Sevilha em 2021.

Além disso, cada uma das três visitas anteriores do Porto ao Emirates Stadium viu a equipe portuguesa sofrer derrota sem marcar um gol, já que depois de triunfar por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da temporada 2009-10, os visitantes foram submetidos a uma aniquilação por 5 a 0 do Arsenal na partida de volta, onde o talentoso Nicklas Bendtner marcou um hat-trick.

Forma do Arsenal na Liga dos Campeões:

Vitória-Empate-Empate-Vitória-Derrota

Forma do Arsenal (todas as competições):

Vitória-Empate-Empate-Vitória-Vitória-Vitória

Forma do Porto na Liga dos Campeões:

Derrota-Vitória-Vitória-Derrota-Vitória-Vitória

Forma do Porto (todas as competições):

Vitória-Empate-Vitória-Vitória-Vitória-Empate