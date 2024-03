PALPITES Portuguesa-RJ x Cuiabá Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (12/03)

Portuguesa-RJ x Cuiabá: Prováveis Escalações, Arbitragem, Retrospecto e Palpites

Portuguesa Carioca e Cuiabá se preparam para um confronto emocionante pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para esta terça-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Quem vencer avançará para a próxima fase da competição nacional, enquanto um empate levará a decisão para os pênaltis.

Retrospecto: Este será o primeiro confronto entre os dois clubes na história.

Ficha de Jogo:

Portuguesa-RJ x Cuiabá

Copa do Brasil 2024 – Segunda fase

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Paulo Cesar Zanovelli da Silva Assistentes: Magno Arantes Lira e Pablo Almeida da Costa

Prováveis Escalações:

Portuguesa-RJ: Marquinhos; Joazi, Diego Guerra, Pedro Botelho, Pará; Wellington Cézar, Nenê Bonilha; Vinícius Garcia, Anderson Rosa, Romarinho, Hernane. Técnico: Caio Couto.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Ramon; Guilherme Madruga, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Derik Lacerda, Deyverson, Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Palpite: Ignez Alessandra, Setorista do Cuiabá, analisa que será um embate interessante, com chances para ambos os lados. O Cuiabá é considerado favorito devido ao desempenho recente, com duas vitórias nos últimos dois jogos, incluindo uma goleada na estreia da Copa do Brasil. Enquanto isso, a Portuguesa vem de dois empates, avançando na competição graças à vantagem do visitante.