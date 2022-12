PALPITE Holanda x Argentina ONDE VER AO VIVO E ESCALAÇÕES COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (09/12) – BOLA ROLANDO

A partida Holanda x Argentina, acontece hoje, HOJE (09/12) às 16 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pelas Quartas de final da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

PALPITE Holanda x Argentina

Holanda x Argentina – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES Holanda x Argentina

A Argentina é minimamente favorita nas casas de apostas, aliás, é também é a segunda favorita para vencer a Copa do Mundo da Fifa de 2022, atrás apenas do Brasil e com mesma cotação que França. Entretanto, este será um jogo muito apertado e cabe lembrar que a Holanda é sempre uma vilã em copas do mundo. O time Europeu tem mostrado um grande futebol. A situação é muito clara, a Argentina e Holanda estão com campanhas parecidas, apesar de Los Hermanos terem perdido uma partida. Já os Holandeses estão invictos, fizeram 8 gols e levaram 2. Já a Argentina levou 3 gols e fizeram 7.

Em nosso palpite, entendemos que a Argentina deve vencer, pela força e tradição da camisa, por Messi. Entretanto, as duas equipes devem marcar. Em nosso palpite, a Holanda marca 1 gol e Argentina marcaria 2.

Holanda Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Argentina Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

A boa sequência de gols pode ter chegado ao fim contra os EUA, mas os efervescentes laterais de Van Gaal arcaram com a carga de gols na batalha das oitavas de final de sábado, onde os ianques não conseguiram construir um início rápido e foram punidos por isso.

Denzel Dumfries forneceu assistências idênticas para gols idênticos para Memphis Depay e Daley Blind no primeiro tempo, e enquanto o golpe pouco ortodoxo de Haji Wright deu aos EUA um vislumbre de esperança, Blind se tornou fornecedor para o requisitado Dumfries para voleio para casa incontestado para encerrar a partida .

Van Gaal fez pouco para justificar suas alegações de que a Holanda não era um time “chato” quando os EUA os colocaram sob pressão nas trocas iniciais, mas a Oranje com certeza ensinou aos seus colegas americanos uma lição de crueldade para chegar às quartas de final para pela terceira vez consecutiva.

De fato, a Holanda já alcançou as oitavas de final em quatro de suas últimas cinco Copas do Mundo – sendo a exceção uma eliminação nas oitavas de final em 2006 – e avançou para as semifinais em 2010 e 2014 antes de fracassar miseravelmente em se classificar para a edição da Rússia.

Desde 1994, o vice-campeão de 2010 não vencia uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, e a invencibilidade da Holanda em todas as competições agora chega a impressionantes 19 partidas, mas algo tem que acontecer quando dois atacantes pesos pesados lutam por supremacia.

Lionel Messi, da Argentina, comemora gol contra a Austrália na Copa do Mundo em 3 de dezembro de 2022 © Reuters

O roteiro foi escrito para Lionel Messi encerrar seu nocaute em sua milésima partida na carreira, e o sete vezes vencedor da Bola de Ouro finalmente marcou seu primeiro gol fora da fase de grupos da Copa do Mundo no estilo de Messi contra a Austrália, que fez não descer agitando a bandeira branca.

O veterano do Paris Saint-Germain encontrou o fundo da rede com uma finalização rasteira antes de Julian Alvarez roubar a bola de Mathew Ryan para o segundo gol da Argentina – para a diversão do rival do goleiro em Copenhague, Kamil Grabara – antes que o chute desviado de Craig Goodwin desse à Austrália sonhos de uma reviravolta improvável.

Os Socceroos quase fizeram o impensável através do adolescente Garang Kuol, que estava indo para o Newcastle United, nos segundos finais, mas Emiliano Martinez fez uma defesa vital para enviar a Argentina para as oitavas de final, embora de forma muito nervosa.

A Argentina passou mais recentemente das quartas de final em 2014 para terminar como vice-campeã, mas havia perdido seus últimos três empates nas oitavas de final antes disso em 1998, 2006 e 2010, e suas esperanças de glória terminaram no mãos de times europeus nove vezes consecutivas desde a edição inaugural de 1930.

A história, portanto, não favorece os homens de Lionel Scaloni, mas uma seqüência de 13 gols em todas as competições sim, e a Albiceleste faria bem em envolver Messi em algodão enquanto tenta encerrar uma seqüência estéril em encontros anteriores com os holandeses.

De fato, a Argentina não conseguiu marcar em cada uma das últimas três partidas contra a Holanda, que empatou com a Alviceleste em dois empates em 0 x 0 nas duas últimas partidas da Copa do Mundo – vencendo a semifinal de 2014 em cobrança de pênaltis -, mas o a última coisa que o torneio do Catar precisa é de mais um empate sem gols.

PALPITES OITAVAS DE FINAL

12:00 Croácia 0 x 2 Brasil Quartas de final 16:00 Holanda 1 x 2 Argentina Quartas de final

Onde assistir Holanda x Argentina ao vivo e online nesta HOJE (09/12) às 16 hs

As partidas da Copa do Mundo do Catar serão exibidas para o Brasil pelo grupo Globo de TV. Parte das transmissões será feita em TV aberta, como a abertura da maior competição que o planeta já viu, a Copa do Mundo do Catar. Também os jogos do Brasil serão televisionados ao vivo para toda a rede Globo. Por outro lado, TODOS os jogos da Copa serão transmitidos pelos canais SPORTV, em canal fechado.

O SPORTV, inclusive, preparou uma cobertura completa com mais canais ao vivo. Serão 4 canais na TV fechada, que transmitirão todas as partidas da Copa do Mundo do Catar. O MRNews e Maá Agora, sites do mesmo grupo também fará uma cobertura completa dos jogos com as narrações, escalações e palpites das partidas.

Fique atento em nossos sites para acompanhar tudo que rola na Copa do Mundo do Catar de 2022 e torça para o Hexa do Brasil.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/12/09/palpite-holanda-x-argentina-onde-ver-ao-vivo-e-escalacoes-copa-do-mundo-do-catar-hoje-09-12

CategoriaFUTEBOL AO VIVO