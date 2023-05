Saiba com escolher o melhor material de rebites

Um dos elementos de fixação mais importantes na união de chapas e peças metálicas é o rebite roscado e suas variações. São eles que fazem com que as aplicações mantenham-se resistentes e seguras, exercendo um papel fundamental na indústria.

No entanto, diante das inúmeras opções de rebites existentes no mercado, as aplicações desse elemento de fixação podem variar de acordo com as especificações de cada projeto.

Leia mais sobre as características de cada rebite e veja qual o mais adequado para cada tipo de projeto e fixação.

Escolha do material de acordo com a aplicação do rebite

O rebite é um fixador mecânico considerado semi permanente. Seu corpo é formado por uma haste cilíndrica de metal com cabeça cônica ou fendida em uma de suas extremidades. Sua aplicação ocorre por meio do achatamento de sua ponta em um ofício pré-perfurado.

Alguns exemplos disponíveis para quem quer comprar rebite são os rebites de aço, um dos materiais que mais apresentam durabilidade, resistência, elasticidade e condutividade térmica.

Além dessa variação, também é possível encontrar os rebites de alumínio que também apresentam alta resistência à corrosão e são extremamente maleáveis, além de possuírem um custo menor que os rebites de outros materiais. Em geral, são utilizados em setores da indústria automobilística, metalúrgica e outros.

Já o rebite de inox, também conhecido como rebite de aço inoxidável, é uma liga de ferro, crómio, além de níquel e outros elementos. Os rebites deste material apresentam propriedades físico-químicas superiores ao aço comum e têm como principal característica a alta resistência à oxidação atmosférica. É o tipo de rebite mais utilizado em segmentos como a refrigeração.

Qual a importância dos rebites dentro do setor de fixação industrial?

Já vimos que os rebites são componentes que exercem uma função muito importante na indústria de fixação. Sua resistência e praticidade auxilia diariamente o setor industrial na aplicação e união de variadas peças.

Por serem utilizadas em grandes estruturas metálicas como, reservatórios, caldeiras, navios, aviões, veículos de transportes e treliças, os rebites são seguros e essenciais para o bom desempenho de diversos projetos de fixação. Ao escolher o rebite que irá utilizar, converse com um especialista e esclareça quais as necessidades do seu projeto. Um olhar experiente com certeza fará diferença não só no material do rebite que será utilizado, mas também na escolha correta sobre o modelo de rebite, como rebite estrutural, rebite roscado, etc.

