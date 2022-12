Maikon Leite rasga elogios a Lamar, técnico do Nacional de Patos: "Essencial para o nosso sucesso"

Compartilhe















Tricampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e da Copa do Nordeste. Este é o currículo do atacante Maikon Leite, de 34 anos, que será atacante do Nacional de Patos na disputa da temporada 2023. Mesmo com um currículo invejável e com passagens por grandes clubes do futebol nacional, a exemplo de Santos e Palmeiras, o atleta se rendeu ao técnico do Canário, Lamar, e acredita que o comandante será a peça-chave do time na luta pelo título paraibano do ano que vem.

“O Lamar será essencial para o nosso sucesso. Ele ganhou o único campeonato do clube até agora e vamos fazer de tudo para que vença o segundo, agora como treinador. Pela experiência como jogador, como treinador, e por conhecer toda a atmosfera que ronda o clube acredito que será só sucesso”, afirmou.

Maikon Leite em sua passagem pelo Palmeiras — Foto: Marcos Ribolli

Revelado pelo Santo André, em 2005, e com boas passagens por Santos e Palmeiras, Maikon Leite é um dos grandes personagens a desembarcar no futebol paraibano nos últimos anos. Inclusive a Paraíba acolheu na última década nomes de destaque do futebol brasileiro como o goleiro Felipe, o lateral-direito Léo Moura e o meia Marcos Aurélio, todos, assim como Maikon, com passagens marcantes pela elite do futebol nacional. O agora atacante do Naça, por sua vez, afirmou que a sua ambição, mesmo após grandes conquistas, continua a mesma e que seu maior desejo é agregar experiência ao time na busca pelo seu segundo título paraibano na história.

Veja também Copa do Mundo no Catar: Argentina e Holanda se enfrentam em busca de vaga na semifinal

“Tenho que trazer comigo a mesma vontade, a mesma ambição de quando comecei a minha carreira. Não posso ficar no marasmo, os mais jovens precisam ver que estou querendo, que estou disposto a vencer e que não basta só ter um nome, ter uma idade. É preciso ter vontade de vencer e estou disposto a buscar os grandes objetivos que traçamos para o Nacional de Patos. Estou aqui para agregar experiência a esse grupo que tem enorme potencial “, pontuou.

O Nacional de Patos segue intensificando os trabalhos de pré-temporada no Estádio José Cavalcanti. O Canário estreará no Campeonato Paraibano contra o CSP, em partida com data, horário e local ainda a ser definidos pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB).

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

