Limpeza urbana

Emlur realiza ações de zeladoria nesta sexta-feira e sábado na Capital

09/12/2022 | 11:00 | 25

A programação de zeladoria da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) nesta sexta-feira (9) inclui o Bairro das Indústrias, Bessa, Cabo Branco e Tambaú. Distribuídos por áreas, agentes de limpeza fazem a coleta de entulhos, capinação e varrição nestas localidades, além de catação na praia neste final de semana.

Já neste sábado (10), a programação envolve oito bairros, com as equipes de zeladoria serão distribuídas da seguinte forma: capinação no Cabo Branco; roçagem em Água Fria, Cidade Verde e Mangabeira; capinação no Roger, Funcionários e nos corredores de Jaguaribe e Torre.

A Emlur mantém uma programação diária, de segunda a sexta-feira, com agentes de limpeza distribuídos pela cidade, cumprindo dois horários, uma das 7h às 15h e outra das 9h às 17h. A pintura de meio-fio também integra a lista de serviços de zeladoria realizados pelo órgão municipal diariamente.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 0800 083 2425, 3214-7628, 3218-7644 e 3214-7660. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10