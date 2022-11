Otávio comemora vitória de Portugal na estreia e sonha com título da Copa do Mundo

Compartilhe















O paraibano Otávio fez a sua estreia em Copa do Mundo nesta quinta-feira, na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre a seleção de Gana, pelo Grupo H, no Estádio 974. Natural de João Pessoa, ele se naturalizou português há dois anos. Nesta tarde, o brasileiro comemorou o triunfo obtido e já fez altos planos na competição: retornar para a Europa com o título inédito na bagagem.

Otávio começou a partida entre os 11 titulares da equipe de Fernando Santos. Embora não tenha feito um jogo ruim, o desempenho do jogador do Porto dentro de campo foi discreto. Otavinho foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo, e encerrou a sua participação diante de Gana com um aproveitamento de 78% nos passes — 37 tentativas e 29 acertos — e dois chutes a gol — um no alvo.

Veja também Juninho Paraíba elogia elenco do Nacional de Patos e projeta briga por título do Paraibanio

A vitória por 3 a 2 para a seleção de Portugal agradou o meio-campista brasileiro, que elogiou o resultado final da equipe liderada por Cristiano Ronaldo. Ainda para ele, os lusitanos têm feito altas projeções na competição e desejam realizar o principal objetivo deles: a conquista inédita da Copa do Mundo.

Estreia na Copa do Mundo com uma grande vitória. Continuamos acreditando em nosso sonho (conquistar a Copa)”, disse.

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

