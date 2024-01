Cícero Lucena firma acordo para aquisição definitiva da sede da Semob-JP

A Prefeitura de João Pessoa adquiriu, de forma definitiva, o prédio onde funciona a sede da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), no bairro do Cristo Redentor. Durante solenidade, na tarde desta quarta-feira (24), no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o prefeito Cícero Lucena firmou acordo de posse do imóvel, que estava alugado e pertencia a empresa EnergisaPrev.

“Estamos tendo o prazer de autorizar o decreto de desapropriação da sede da Semob, prédio esse que tinha sido locado desde a outra gestão nossa e que passará a ser próprio, num processo de aquisição. A cada dia a prefeitura dá passos para melhorar, ficar mais eficiente em favor de uma gestão pública comprometida com a qualidade”, afirmou o prefeito.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, comemorou a aquisição do imóvel, ressaltando os avanços da gestão municipal na área, como abertura de concurso e modernização dos serviços. Nesta quarta-feira, por exemplo, o prefeito já havia entregue o novo Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT).

“Uma grande aquisição, uma oportunidade de estruturar ainda mais a Semob, que foi criada na primeira gestão do prefeito Cícero, que realizou o primeiro concurso e agora está entregando um prédio. Isso mostra o olhar que o prefeito tem com a mobilidade urbana, trazendo equipamentos, estruturando toda a instituição, para que ela cresça ainda mais, para poder contribuir com os serviços para a nossa Capital”, afirmou.

O presidente da EnergisaPrev, Lucas Nóbrega, ressaltou o bom relacionamento com a Prefeitura. “Graças a Deus a gente conseguiu essa oportunidade de estar aqui hoje com o prefeito, que faz essa negociação dentro de um preço justo de mercado. Porque hoje a gente representa 13 mil participantes, são vidas que estão lá dentro da EnergisaPrev e que dependem da gente para receber seus benefícios”, agradeceu.