Cães atacam do nada: falso ou verdadeiro?

FALSO! Cães não atacam do nada, eles dão várias dicas de estresse e desconforto antes de atacar alguém ou outro animal, e nem sempre é o rosnado ou latido.

Se todos os tutores de cães conhecessem um pouco de linguagem canina, poderiam evitar incidentes antecipando algumas ações.

Vamos conhecer alguns desses sinais?

Tensão Corporal

Um dos sinais mais sutis que não é tão fácil notar é o corpo rígido. Se você observa essa postura no cãozinho, evite interação, ele está desconfortável.

Lamber o focinho

Lamber os próprios lábios e focinho pode significar “me tira daqui que eu não quer0 confusão”, é um sinal de apaziguamento, como se o cão quisesse comunicar que ele não está confortável e emitir esse sinal ajuda a aliviar, amenizar o estresse. Respeite o espaço do cãozinho, evite aproximação de outras pessoas ou cães.

Olho de baleia

Um olhar de lado, que mostra a parte branca do olho e que geralmente vem acompanhado de outros sinais. Um cão que apresenta esse olhar pode estar com tanto medo que pode agir de maneira mais agressiva pra se defender.

Orelhas para trás

Um cão que se sente ameaçado pode colocar as orelhas para trás como um mecanismo de defesa e proteção e, como já vimos anteriormente, um cão assustado pode atacar por achar que precisa defender a própria vida. Em cães com as orelhas cortadas, a comunicação não é efetiva.

Esses não são os únicos sinais apresentados pelos cães, existem outros como mostrar os dentes, pelos arrepiados, vocalizações, e não se engane, nem toda cauda abanando é sinal de alegria e receptividade.

Algumas raças, como Chow-chow, emitem sinais de uma forma tão discreta que dificulta a leitura, precisando de um olhar bem atento para identificá-los.

Existem também as causas que não são aparentes mas podem levar um cão a morder como dor ou algum sintoma neurológico; então, se um cão que sempre foi dócil apresentar um comportamento agressivo, primeiro consulte um veterinário para averiguar se o motivo é clínico para depois fazer uma pesquisa comportamental.