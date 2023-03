ASSISTIR Audax-SP x Capivariano AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paulista série A3 de 2023, HOJE (01/03)

O jogo entre Audax-SP x Capivariano acontece HOJE (01/03) As 19:00 hs. O mandante da partida é Audax que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A3 2023 de futebol, competição que está agitada e concorrida.

A partida válida pelo Campeonato Paulista A3 é transmitida pela FPF, que detém os direitos de transmissão. A mesma Federação também disponibiliza o sinal dos jogos pela plataforma MyCujoo, mas é necessário fazer um cadastro no paulistaoplay . Já a transmissão do Paulistão A1 e A2 ainda tem seus direitos vinculados à Globo (e GloboPlay) que transmite em TV aberta e pelo PREMIERE, além do Sportv.

Onde assistir Audax-SP x Capivariano pelo Campeonato Paulista A3 HOJE (01/03) às 19 hs

Confira a seguir onde você poderá acompanhar esta partida ao vivo e online, via de regra, na FPF TV, também no PAULISTÃO PLAY, onde você pode se cadastrar gratuitamente e assistir as partidas do A2 e A3. O MRNews também transmite, em parceria com o ELEVEN, algumas partidas. Por fim, o Grupo Globo, em especial o SPORTV também transmite partidas. Fique atento aqui no site para conferir onde ver.

15:00 Desportivo Brasil x Rio Preto Rodada 11 15:00 Matonense x Barretos Rodada 11 15:00 União Suzano x EC São Bernardo Rodada 11 18:00 Red Bull Bragantino II x Itapirense Rodada 11 19:00 Audax-SP x Capivariano Rodada 11 19:00 Sertãozinho x Marília Rodada 11 19:30 Grêmio Prudente x Bandeirante-SP Rodada 11 20:00 São José-SP x Votuporanguense Rodada 11

Assim sendo, os jogos do Campeonato Paulista série A3, .podem ser assistidos pela FPF TV e PaulistãoPlay

A história do Paulista

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, aconteceu a primeira cisão no futebol paulista, que resultou na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

Paulistão A2 – OBJETIVO DE ACESSSO

O Campeonato Paulista de Futebol da Série A2 de 2021, ou Paulistão A2 Sicredi 2021 por motivos de patrocínio, será a 76ª edição do campeonato equivalente ao segundo nível do futebol paulista. Os dois mais bem colocados serão promovidos para a Série A1, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3. O campeonato adotará o VAR a partir das quartas de final.

Paulistão A3

O Campeonato Paulista de Futebol – Série A3 equivale ao terceiro nível do futebol de São Paulo. Acima desta divisão, estão a Série A1 e a Série A2, que reúnem os principais clubes do estado. A Série A3 é mais popularmente conhecida como “Terceira Divisão” justamente por representar o terceiro nível dos clubes. O torneio recebeu a denominação de A3 em 1994. Foram 66 edições até agora e atualmente 16 times disputam a competição. O MRNews também transmite aqui na página, todos os jogos da competição, Campeonato Paulista série A3, o Paulistão série A3.

