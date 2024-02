UFCG abre mais de 550 vagas para medicina, odontologia, psicologia e mais 28 cursos

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou o edital do processo seletivo com 552 vagas remanescentes para ingresso no período letivo 2023.2. As oportunidades serão disputadas entre ampla concorrência e cotas, distribuídas nos campi de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos e Pombal.

Confira a quantidade de vagas por curso e por localização:

Vagas abertas pela UFCG em Campina Grande

Administração – Bacharelado diurno – 6 vagas

Administração – Bacharelado noturno – 13 vagas

Arquitetura e urbanismo – Bacharelado diurno – 8 vagas

Arte e mídia – Bacharelado diurno – 3 vagas

Ciência da computação – Bacharelado diurno – 1 vaga

Ciência econômica – Bacharelado noturno – 34 vagas

Ciências sociais – Licenciatura noturno – 21 vagas

Comunicação Social – Bacharelado diurno – 25 vagas

Comunicação Social – Bacharelado noturno – 23 vagas

Design – Bacharelado diurno – 3 vagas

Enfermagem – Bacharelado diurno – 2 vagas

Engenharia civil – Bacharelado diurno – 23 vagas

Engenharia elétrica – Bacharelado diurno – 70 vagas

Engenharia mecânica – Bacharelado diurno – 23 vagas

História – Licenciatura noturno – 8 vagas

Letras – Espanhol – Licenciatura noturno – 7 vagas

Medicina – Bacharelado diurno – 5 vagas

Pedagogia – Licenciatura noturno – 4 vagas

Psicologia – Bacharelado diurno – 7 vagas

Vagas abertas pela UFCG em Cajazeiras

Enfermagem – Bacharelado diurno – 6 vagas

Geografia – Licenciatura matutino – 1 vaga

História – Licenciatura noturno – 9 vagas

Letras – Língua portuguesa – Licenciatura noturno – 9 vagas

Pedagogia – Licenciatura noturno – 4 vagas

Vagas abertas pela UFCG em Cuité

Enfermagem – Bacharelado diurno – 5 vagas

Farmácia – Bacharelado diurno – 16 vagas

Nutrição – Bacharelado diurno – 15 vagas

Vagas abertas pela UFCG em Patos

Ciências biológicas – Licenciatura noturno – 20 vagas

Medicina veterinária – Bacharelado diurno – 1 vaga

Odontologia – Bacharelado diurno – 24 vagas

Vagas abertas pela UFCG em Pombal

Agronomia – Bacharelado diurno – 39 vagas

Engenharia ambiental – Bacharelado diurno – 41 vagas

Engenharia civil – Bacharelado diurno – 36 vagas

Engenharia de alimentos – Bacharelado diurno – 39 vagas

As inscrições devem ser feitas até às 23h59min desta quarta-feira (14) por meio de formulário online. Não é permitida a inscrição em mais de um curso.

Podem participar do processo seletivo candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2015 e 2023. Também podem participar candidatos já cadastrados para o período 2024.1 ou 2024.2, ou ainda os que já estão cursando o período 2023.2 na UFCG.

O resultado da seleção será divulgado na próxima sexta-feira (16) no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov).

Cadastramento dos selecionados

De 17 a 19 de fevereiro, os candidatos classificados deverão fazer o envio online da documentação exigida para cadastramento, conforme sua modalidade de vaga.

A análise e validação da documentação enviada pelos candidatos e a matrícula em disciplinas serão feitas pelas coordenações de cursos de 17 a 22 de fevereiro.

No caso de documentação irregular, a coordenação do curso solicitará ao candidato, via e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição no Sisu), a documentação retificada para que se efetue o cadastramento. O envio desta documentação deverá ser feito para o e-mail da coordenação do curso.

Feito o cadastramento, o Sistema de Controle Acadêmico Online (SCAO) da UFCG encaminhará e- mail de confirmação, com o número de registro do aluno no sistema.

Começo das aulas na UFCG

O período 2023.2 da UFCG teve início no dia 1º de fevereiro. Então, assim que a coordenação de curso realizar o cadastramento e matrícula em disciplinas do candidato, o aluno estará apto a frequentar as aulas imediatamente.