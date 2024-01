Funjope divulga resultado do edital de concessão de apoio aos Blocos Alternativos do Carnaval de bairros

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta terça-feira (16), no Portal da Transparência, o resultado preliminar da análise documental do Chamamento Público nº 60.001/2024, que diz respeito à concessão de apoio aos blocos alternativos do Carnaval de bairros para o ano de 2024. O incentivo público é voltado para projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do Carnaval pelo Fundo Municipal de Cultura.

“Essa é uma ação importante, que nós fomentamos a formação e o estímulo aos nossos blocos carnavalescos de bairros, aqueles que não têm filiação a nenhuma associação, como Associação Folia de Rua ou Liga das Escolas de Samba. São blocos de bairros e do Centro Histórico que mantém uma linhagem importante para o nosso Carnaval. Alguns conseguem mobilizar 5, 10 mil pessoas e nós da Prefeitura e da Funjope estimulamos com recursos para cachês de artistas, de trios ou de clubes de orquestra, mas também com estrutura, som, equipamentos para que os blocos possam sair com tranquilidade”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

De acordo com o documento do edital, foram analisadas as documentações de 73 blocos. Desses, 26 foram considerados habilitados e 47 inabilitados por ausência de documentos. Os blocos são de diversos bairros da Capital, a exemplo da Torre, Castelo Branco, Roger, Mussumagro, Manaíra, Oceania, Bancários, Ilha do Bispo, Mangabeira, São José, Mumbaba, Ipês, Alto do Céu e Centro Histórico, entre outros.

Entre eles estão blocos já conhecidos dos foliões pessoenses como Cafuçu, As Raparigas de Chico, Tome Ladeira, Amantes de Lula, As Calungas, Portadores da Folia, Bloco de Manjericão, Doido é Doido, Violando a Madrugada, Bloco Coco de Roda Quengas do Peito, entre outros.

De acordo com o edital, os proponentes inabilitados poderão apresentar recurso com justificativa e envio de documentos faltantes e/ou fora do padrão e/ou ilegíveis, nos termos do ponto 4.1. do Edital nº 60.001/2024, entre os dias 17 e 18 de janeiro de 2024, através do mesmo protocolo de inscrição.

Os responsáveis pelos blocos devem rever com atenção a documentação. De acordo com o edital, é de inteira responsabilidade dos proponentes a conferência dos itens faltantes, a exemplo de pedidos de liberação do evento perante órgãos como da Semob, Sedurb e o Corpo de Bombeiros, além dos que, eventualmente, foram apresentados fora do padrão PDF e/ou estão ilegíveis.

Ressalta-se, ainda, que a concessão do apoio financeiro da Funjope está condicionada a apresentação, pelo proponente, das licenças e autorizações dos órgãos Semob, Sedurb, Semam, Seinfra e Corpo de Bombeiros, para os eventos que necessitem destas autorizações, solicitadas nas alíneas E e F do Edital nº 60.001/2024. “Eu faço apelo para todos que organizem os seus blocos, também, do ponto de vista formal, junto ao Corpo de Bombeiro, Semob, Sedurb, Seinfra para que todos possam fazer um bonito Carnaval 2024 em João Pessoa”, reforçou Marcus Alves.

O Edital pode ser conferido no Portal da Transparência, através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/licitacoes/visualizar-arquivo?id=79038

Folia de Rua – Os desfiles dos blocos alternativos começam dia primeiro de fevereiro, dentro das atrações do Folia de Rua e Carnaval Tradição, que se estende até o dia 12 de fevereiro. As prévias do Carnaval Tradição de João Pessoa começaram na última sexta-feira (12), abrindo as festividades carnavalescas da Capital e incluem desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular.