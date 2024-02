1ª sessão do ano acontece esta semana em João Pessoa

O projeto Cinema Comentado está de volta em João Pessoa. A primeira sessão do ano acontecerá esta semana, na sexta-feira (16), no auditório da Fundação Casa de José Américo (FCJA). A entrada é gratuita.

A primeira sessão do ano do projeto terá exibição do filme filme “A Guerra do Fogo” (1981), do diretor Jean-Jacques Annaud.

A obra retrata um conflito entre suas tribos pré-históricas, Ulam e Ivaka. Com reflexões sobre a naturalidade e a origem da linguagem falada, o filme ganhou vários prêmios, como o Oscar em 1983.

O crítico Andrés von Dessauer será o primeiro a participar do Cinema Comentado em 2024.

Cinema Comentado

A exibição do filme é única, e acontecerá às 19h da sexta-feira (16), com entrada gratuita.

O projeto Cinema Comentado acontece na Fundação Casa de José Américo, na Avenida Cabo Branco, em João Pessoa.